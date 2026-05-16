بالفيديو.. هدف سيمينيو الرائع في مرمى تشيلسي

كشف أنطوان سيمينيو، نجم فريق مانشستر سيتي، عن سر الهدف الرائع الذي أحرزه خلال فوز فريقه 1-0 على تشيلسي، اليوم السبت، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وتوج مانشستر سيتي باللقب للمرة الثامنة في تاريخه، بفضل هدف سيمينيو، الذي أحرزه بطريقة رائعة بـ(عقب القدم) من متابعة لتمريرة عرضية زاحفة من الجانب الأيمن عبر زميله النرويجي إرلينغ هالاند، في الدقيقة 71 من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن.

وقال سيمينيو في حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "لقد تمكنت من التسجيل بتلك الصورة مرتين خلال التدريبات، لكنه حدث اليوم بشكل مثالي".

وأضاف اللاعب الغاني "بصراحة، كل شيء جرى بسرعة كبيرة. خطرت لي الفكرة فجأة، وكان علي أن أرتجل بأسرع ما يمكن".

أوضح سيمينيو "لم يسبق لي أن نافست على ألقاب كهذه من قبل، لذا كل شيء جديد بالنسبة لي. آمل أن نتمكن من حسم المهمة".

وأكد "إنها نهاية رائعة، لا أنكر ذلك. لطالما حلمت منذ صغري باللعب لأفضل الفرق، وقد استغرق الأمر وقتا طويلا للوصول إلى هذه المرحلة،

لكنني ممتن للغاية".

وكشف نجم مانشستر سيتي "أول ما قاله لي جوسيب غوارديولا عندما انضممت للفريق هو: (لا تغير أسلوب لعبك). إنه يعلم أننا نسيطر على مجريات المباراة إلى حد كبير، لكنه ما زال يريدني أن أبقى على طبيعتي، وأن أستمر في خلق بعض الفوضى لدفاع المنافسين".

واختتم سيمينيو حديثه قائلاً "لا أعتقد أننا سنحتفل كثيرا الليلة، فالاستعدادات جارية للمباراة المقبلة بالدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل".

ويأمل مانشستر سيتي في الحصول على لقبه المحلي الثالث هذا الموسم، حيث يتواجد حاليا في المركز الثاني بترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطتين فقط خلف أرسنال (المتصدر)، وذلك قبل مرحلتين فقط على نهاية المسابقة.

إعلان

وأصبح مانشستر سيتي رابع فريق يمتلك ثمانية ألقاب في المسابقة، التي يحمل أرسنال رقمها القياسي كأكثر الفائزين بها برصيد 14 لقبا، بفارق لقب وحيد أمام أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد.

ويتساوى مانشستر سيتي، الذي شارك في النهائي للمرة الـ15 في تاريخه، في ذات الرصيد مع تشيلسي وليفربول وتوتنهام، الذين حصلوا أيضا على كأس الاتحاد الإنجليزي ثماني مرات.