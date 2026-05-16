منتخب قطر يواجه السودان وديا استعدادا لكأس العالم

أعلن منتخب قطر، اليوم السبت، مواجهة السودان وديا يوم 21 مايو/أيار الجاري، استعدادا لكأس العالم لكرة القدم.

وستكون المباراة ضمن ثلاث مواجهات ودية قبل خوض النهائيات المقامة في أمريكا الشمالية، إذ ستلعب قطر مع أيرلندا في دبلن يوم 28 مايو/أيار قبل مواجهة السلفادور يوم 6 يونيو/حزيران في لوس أنغلوس.

وقال منتخب قطر عبر حسابه على منصة إكس إنه سيواجه منتخب السودان في الدوحة.

وكان من المقرر أن تلعب بطلة آسيا مرتين ضد صربيا والأرجنتين في مارس/آذار الماضي، لكن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط آنذاك حالت دون إقامة المواجهتين في قطر.

وتستهل قطر مشوارها في كأس العالم بمواجهة سويسرا يوم 13 يونيو/حزيران المقبل، قبل اللعب ضد كندا، التي تستضيف البطولة إلى جانب الولايات المتحدة والمكسيك، ثم البوسنة والهرسك ضمن مباريات المجموعة الثانية.