ليفاندوفسكي يعلن رحيله عن برشلونة

أعلن المهاجم البولندي المخضرم، روبرت ليفاندوفسكي، إسدال الستار على مسيرته مع نادي برشلونة، مؤكدا رحيله عن القلعة الكتالونية بنهاية الموسم الجاري، بعد أربعة مواسم حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب البولندي مع "البارسا" في 30 يونيو/حزيران، وعلى الرغم من أن النادي كان منفتحا على تمديده لعام إضافي، إلا أن المهاجم المخضرم اختار الرحيل.

وجاء إعلان الهداف البولندي (37 عاما) عبر مقطع فيديو مؤثر نشره على حساباته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، استعرض فيه أبرز لحظاته بقميص "البلوغرانا"، موجها رسالة وداع عاطفية للجماهير والإدارة.

وقال ليفا "بعد أربع سنوات حافلة بالتحديات والعمل الجاد، حان وقت الرحيل. أغادر وأنا أشعر بأن المهمة قد اكتملت. أربعة مواسم، ثلاثة ألقاب".

رسالة شكر وامتنان

وأضاف "لن أنسى أبدا الحب الذي غمرني به الجمهور منذ بداياتي. كاتالونيا هي موطني على هذه الأرض".

كما حرص المهاجم المخضرم على توجيه الشكر لرئيس النادي، خوان لابورتا، قائلا: "شكرا لكل من التقيت به خلال هذه السنوات الأربع الرائعة، وشكر خاص للرئيس لابورتا الذي منحني الفرصة لأعيش أحد أروع فصول مسيرتي الكروية. لقد عاد برشلونة إلى مكانه الطبيعي.. عاش برشلونة، وتحيا كاتالونيا".

من جانبه، رد نادي برشلونة برسالة وداع رسمية عبر حساباته، أشاد فيها بالدور التاريخي للاعب، وجاء فيها: "شكرا لك روبرت.. لكل هدف، ولكل نزال، ولكل لحظة ساحرة دافعت فيها عن هذه الألوان. ستبقى كولر (مشجعا لبرشلونة) إلى الأبد".

مسيرة ذهبية في "كامب نو"

وكان ليفاندوفسكي قد انضم إلى صفوف برشلونة في صيف عام 2022 قادما من بايرن ميونخ الألماني، ليكون ركيزة أساسية في مشروع النادي الإسباني لاستعادة بريقه المحلي والقاري.

المباريات: 191 مباراة بقميص البلوغرانا.

الأهداف: 119 هدفا في جميع المسابقات.

التمريرات الحاسمة: 24 تمريرة حاسمة.

الألقاب الجماعية: قاد الفريق لتحقيق 3 ألقاب في الدوري الإسباني، إلى جانب لقب في كأس ملك إسبانيا و3 ألقاب في السوبر الإسباني.

إعلان

ومن المقرر أن يودع الهداف البولندي الجماهير الكتالونية الأحد، عندما يخوض برشلونة مباراته الأخيرة على أرضه هذا الموسم أمام ريال بيتيس، مع تطلعه لزيادة غلته التهديفية فيما تبقى من مباريات.

ما هي الوجهة المقبلة؟

تفيد التقارير الرياضية بأن المهاجم البالغ من العمر 37 عاما يمتلك عروضا مغرية من أندية الدوري السعودي للمحترفين والدوري الأمريكي لكرة القدم، ليبقى القرار النهائي بشأن وجهته القادمة معلقا بانتظار فترة الانتقالات الصيفية.