كلمات من القلب.. صلاح يوجه رسالته الأخيرة لجماهير ليفربول

قال المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إنه سيتمنى دائماً النجاح للفريق حتى بعد رحيله عنه بمدة طويلة.

وكان ليفربول قد أعلن في وقت سابق من الموسم الجاري، أن صلاح سيغادر الفريق بنهاية الموسم، رغم امتداد عقده لعام 2027.

وخسر ليفربول أمام أستون فيلا 2-4 أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال صلاح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "لقد شهدت على العديد من المراحل التي انتقل فيها النادي من الشك إلى الإيمان بقدراته ثم إلى مرحلة البطولة، لقد بذلنا جهداً شاقاً في سبيل ذلك، وكنت دائماً أقدم كل ما لدي لمساعدة النادي على الوصول لأهدافه، ولا شيء يجعلني فخوراً أكثر من ذلك".

وأضاف: "تلقينا خسارة أخرى هذا الموسم كانت مؤلمة، جماهيرنا لا تستحق ذلك، أريد أن أرى ليفربول يعود لمكانته الطبيعية كفريق هجومي يخشاه الخصوم، وأن يعود كفريق بطولات، هذا هو أسلوب كرة القدم الذي أعرفه، وهذه الهوية التي يجب استعادتها والحفاظ عليها إلى الأبد وهو أمر غير قابل للنقاش، وكل من ينضم للنادي يجب عليه التأقلم مع ذلك".

وأوضح اللاعب الذي انضم إلى ليفربول في عام 2017 قادماً من روما: "الفوز ببعض المباريات هنا وهناك ليس ما يمثله ليفربول، كل الفرق تفوز بالمباريات".

وتابع: "ليفربول سيبقى دائماً نادياً يعني لي الكثير ولعائلتي، أريد أن أراه ينجح حتى بعد رحيلي عنه بوقت طويل، وكما كنت أقول دائماً، الوصول لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل هو أقل ما يمكن تقديمه وسأفعل ما بوسعي لتحقيق ذلك".