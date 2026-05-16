موعد قرعة التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2027 في مصر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن توقيت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027 المقامة في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وأشار "كاف" في بيان عبر موقعه الرسمي إلى أن القرعة ستقام، الثلاثاء المقبل، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في مدينة السادس من أكتوبر في مصر، وستنطلق في الثالثة مساء بتوقيت القاهرة (الثانية عشرة ظهرا بتوقيت غرينتش).

وذكر الاتحاد الأفريقي أن القرعة ستبث مباشرة عبر الحساب الرسمي للكاف على موقع يوتيوب.

وستقام النسخة القادمة من كأس أمم أفريقيا خلال الفترة من 19 يونيو/حزيران إلى 17 يوليو/تموز بمشاركة 24 منتخبا، وستكون النسخة الأولى التي ستقام في ثلاث دول.

وسيتم توزيع المنتخبات الـ48 على 12 مجموعة، حيث سيتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، مباشرة إلى النهائيات.

وضمنت البلدان المستضيفة المشتركة، كينيا وأوغندا وتنزانيا، تأهلها إلى البطولة، بغض النظر عن نتائجها في التصفيات، ما يعني تأهل منتخب واحد إضافي فقط من مجموعاتها.

وقال كاف إن المنتخبات المشاركة في القرعة، هي: الجزائر، أنغولا، بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، أفريقيا الوسطى، جزر القمر، الكونغو، الكونغو الديمقراطية، مصر، غينيا الاستوائية، إريتريا، إثيوبيا، الغابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، كوت ديفوار، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، ليبيا، مدغشقر، مالاوي، مالي، موريتانيا، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، سيراليون، الصومال، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، السودان، تنزانيا، توغو، تونس، أوغندا، زامبيا وزيمبابوي.

وأوضح الاتحاد الأفريقي أن منتخبات أفريقيا الوسطى وتشاد وإريتريا والصومال وجنوب السودان، تسعى إلى التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا للمرة الأولى في تاريخها.

وتم تقسيم التصفيات إلى ثلاث مراحل، تتضمن كل مرحلة جولتين، حيث ستقام أول جولتين خلال فترة التوقف الدولي الممتدة من 21 سبتمبر/أيلول إلى 6 أكتوبر/تشرين الأول 2026.

أما الجولتان الثالثة والرابعة، فستلعبان من 9 إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، في حين ستجرى الجولتان الخامسة والسادسة، من 22 إلى 30 مارس/أذار 2007.