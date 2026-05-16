شاهد.. سلتيك يقهر هارتس وينتزع منه لقب الدوري الأسكتلندي

توج سلتيك بلقب الدوري الأسكتلندي الممتاز بسيناريو درامي اليوم السبت، بعد تسجيله هدفين في الدقائق الأخيرة، ليفوز 3-1 على منافسه المباشر هارتس.

سجل دايزن مايدا هدفا حاسما لسلتيك في الدقيقة 87 على ملعب سلتيك بارك، ليساهم في تتويج فريقه بلقب الدوري للمرة الخامسة على التوالي.

في المقابل، خابت آمال هارتس الذي كان يحتاج لنقطة التعادل فقط ليتوج باللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1960، ولم يستغل تقدمه في الشوط الأول بهدف سجله لورانس شانكلاند بضربة رأس في الشوط الأول.

ورفع سلتيك رصيده إلى 56 لقبا في بطولة الدوري مستفيدا من تحقيقه سبعة انتصارات متتالية.

واحتفل المدرب المخضرم مارتن أونيل البالغ من العمر 74 عاما بتحقيق لقب الدوري مع سلتيك للمرة الرابعة في مسيرته، والأولى منذ 21 عاما.

كما واصل العملاق سلتيك هيمنته على بطولة الدوري بتحقيق اللقب للمرة 14 في آخر 15 موسما.

وبانتهاء منافسات الدوري الأسكتلندي، حل فريق ماذرويل رابعا ليضمن تأهله للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل، أما هيبرنيان الذي احتل المركز الخامس فيأمل تتويج سلتيك بكأس اسكتلندا، ليتأهل للدور التمهيدي في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.