رياضة|بطولات أوروبية|إسكتلندا

شاهد.. سلتيك يقهر هارتس وينتزع منه لقب الدوري الأسكتلندي

Soccer Football - Scottish Premiership - Celtic v Heart of Midlothian - Celtic Park, Glasgow, Scotland, Britain - May 16, 2026 Celtic's Callum Osmand celebrates scoring their third goal with Kelechi Iheanacho and James Forrest Action Images via Reuters/Andrew Boyers TPX IMAGES OF THE DAY
فرحة لاعبي سيلتيك بالتتويج بلقب الدوري الاسكتلندي للمرة الخامسة على التوالي (رويترز)
Published On 16/5/2026
آخر تحديث: 17:37 (توقيت مكة)

توج سلتيك بلقب الدوري الأسكتلندي الممتاز بسيناريو درامي اليوم السبت، بعد تسجيله هدفين في الدقائق الأخيرة، ليفوز 3-1 على منافسه المباشر هارتس.

سجل دايزن مايدا هدفا حاسما لسلتيك في الدقيقة 87 على ملعب سلتيك بارك، ليساهم في تتويج فريقه بلقب الدوري للمرة الخامسة على التوالي.

في المقابل، خابت آمال هارتس الذي كان يحتاج لنقطة التعادل فقط ليتوج باللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1960، ولم يستغل تقدمه في الشوط الأول بهدف سجله لورانس شانكلاند بضربة رأس في الشوط الأول.

ورفع سلتيك رصيده إلى 56 لقبا في بطولة الدوري مستفيدا من تحقيقه سبعة انتصارات متتالية.

واحتفل المدرب المخضرم مارتن أونيل البالغ من العمر 74 عاما بتحقيق لقب الدوري مع سلتيك للمرة الرابعة في مسيرته، والأولى منذ 21 عاما.

كما واصل العملاق سلتيك هيمنته على بطولة الدوري بتحقيق اللقب للمرة 14 في آخر 15 موسما.

وبانتهاء منافسات الدوري الأسكتلندي، حل فريق ماذرويل رابعا ليضمن تأهله للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل، أما هيبرنيان الذي احتل المركز الخامس فيأمل تتويج سلتيك بكأس اسكتلندا، ليتأهل للدور التمهيدي في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

المصدر: الألمانية

