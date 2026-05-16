شاهد.. العلم الفلسطيني يزين احتفالات غلطة سراي بلقب الدوري التركي

نشر لاعب كرة القدم الفرنسي ساشا بوي مقاطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام، ظهر فيها رافعاً العلم الفلسطيني خلال احتفالات نادي غلطة سراي بالتتويج بلقب الدوري التركي الممتاز لموسم 2025-2026.

ونظم نادي غلطة سراي احتفالية كبيرة في ملعب "رامس بارك" بمدينة إسطنبول، مساء أمس الجمعة، احتفاءً بتتويجه بطلاً للدوري التركي، وسط حضور جماهيري ضخم غصت به المدرجات، إلى جانب تخصيص مساحات إضافية على أرضية الملعب لاستيعاب الحشود المشاركة في مراسم التتويج.

ويحمل تتويج غلطة سراي هذا الموسم أهمية خاصة، إذ يعد اللقب الرابع على التوالي للفريق في الدوري التركي، والـ26 في تاريخه، بحسب بيانات الموسم المتداولة وتقارير عن احتفالات النادي.

وبحسب مقاطع متداولة من الاحتفالات، ظهر ساشا بوي وسط لاعبي غلطة سراي حاملاً العلم الفلسطيني.

ويأتي ظهور العلم الفلسطيني في احتفالات غلطة سراي بعد مشاهد مماثلة شهدتها مدرجات النادي في مناسبات سابقة، إذ سبق لجماهير الفريق أن رفعت لافتات وأعلاماً داعمة لفلسطين خلال مباريات أوروبية، في ظل استمرار التفاعل الشعبي الواسع في تركيا مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.