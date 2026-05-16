رياضة|بطولات أوروبية|إسكتلندا

بالفيديو.. حكم تحت حماية الشرطة بعد قرار مثير أشعل سباق الدوري الأسكتلندي

حفظ

GLASGOW, SCOTLAND - MARCH 01: Referee John Beaton warms up prior to the William Hill Premiership match between Rangers and Celtic at Ibrox Stadium on March 01, 2026 in Glasgow, Scotland. (Photo by WM Sport Media/Getty Images)
الشرطة تؤمن حكمًا أسكتلنديًا بعد قرار أثار جدلًا عاصفًا بالدوري المحلي (غيتي)
Published On 16/5/2026
|
آخر تحديث: 00:52 (توقيت مكة)

خضع حكم لمراقبة الشرطة لحماية سلامته بعد قرار تحكيمي مثير للجدل كان له تأثير على سباق الفوز بلقب الدوري الأسكتلندي لكرة القدم.

وقال الاتحاد الأسكتلندي لكرة القدم، الجمعة، إن تدخل الشرطة كان نتيجة حتمية لتصاعد الانتقادات والتعصب ومحاولات تحميل الحكام المسؤولية، حسب البيان.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

والأربعاء الماضي، أتاح قرار الحكم بيتون باحتساب ركلة جزاء لصالح سلتيك ضد ماذرويل بداعي وجود لمسة يد لسلتيك تحقيق الفوز في اللحظات الأخيرة وتقليص الفارق مع متصدر الدوري هارتس إلى نقطة واحدة.

وقال الاتحاد الأسكتلندي في بيانه: "أمضى جون بيتون وعائلته الليلة الماضية في منزلهم تحت مراقبة الشرطة بعد تسريب بياناتهم الشخصية على الإنترنت".

ويلتقي سلتيك مع هارتس، اليوم السبت، حيث سيكفي هارتس الفوز أو التعادل للتتويج بلقب الدوري، فيما سيكون سلتيك مطالبًا بالفوز لتحقيق اللقب.

المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان