تأشيرات دخول الولايات المتحدة تعقد استعدادات المنتخب الإيراني لمونديال 2026

سيُجري المنتخب الإيراني لكرة القدم معسكرا إعداديا في تركيا قبل التوجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم 2026 التي تنطلق الشهر المقبل، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأوضح موقع "فوتبول 360" الإيراني أن "المرحلة المقبلة من تحضيرات المنتخب الوطني ستُقام في أنطاليا بتركيا"، مشيرا إلى أن المنتخب سيتوجه بعد ذلك إلى ولاية أريزونا (جنوب غرب الولايات المتحدة) لمواصلة استعداداته.

وفي أنطاليا، يأمل المنتخب الإيراني في خوض مباراتين وديتين، رغم أن مواجهة واحدة فقط أمام غامبيا في 29 مايو/أيار الجاري، تم تأكيدها حتى الآن، وفق ما قال سام مهدي زاده، وكيل المباريات الإيراني-الكندي ورئيس شركة متخصصة في تنظيم المباريات الودية التي يشارك فيها المنتخب الإيراني.

وكان المنتخب قد أجرى معسكرا سابقا في المنتجع الساحلي التركي في مارس/آذار الماضي.

ولم يُعرف بعد الموعد الدقيق لمغادرة الإيرانيين إلى تركيا. كما يُفترض أن يستغل اللاعبون وجودهم في هذا البلد لإنجاز الإجراءات المتعلقة بالحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، في ظل النزاع القائم بين طهران وواشنطن.

وبحسب موقع "ورزش 3" الرياضي الإيراني، من المتوقع أن يغادر المنتخب إيران، اليوم السبت.

وتأتي هذه المعلومات غداة تصريحات رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج، الذي أكد أن أي تأشيرة لم تُمنح بعد لـ"تيم ملي" لدخول الولايات المتحدة.

ومن المرتقب أن يلتقي تاج برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، في وقت تسعى فيه طهران للحصول على ضمانات لمنتخبها بشأن الإقامة في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة إيرنا عن رئيس الاتحاد الإيراني قوله أيضا إن اللاعبين سيخضعون لإجراء أخذ بصمات الأصابع ضمن مسار طلب التأشيرة، معربا في الوقت نفسه عن رغبته في تفادي تنقل يتجاوز 450 كيلومترا بين أنطاليا وأنقرة لهذا الغرض.

وسيُقيم المنتخب الإيراني معسكره الأساسي في مدينة توكسون بولاية أريزونا، على أن يستهل مشواره في كأس العالم بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنغليس في 15 يونيو/حزيران المقبل، قبل أن يلاقي بلجيكا في المدينة ذاتها ثم مصر في سياتل، ضمن منافسات المجموعة السابعة.