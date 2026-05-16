بالفيديو.. أستون فيلا يحسم تأهله لدوري أبطال أوروبا بفوز كبير على ليفربول

حقق فريق أستون فيلا فوزا كبيرا على ضيفه ليفربول بنتيجة (4-2) ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مساء الجمعة.

وفشل ليفربول للمباراة الثالثة على التوالي في الفوز؛ إذ كان قد خسر أمام مانشستر يونايتد (2-3) وتعادل مع تشيلسي (1-1).

تقدم مورغان روغرز لأستون فيلا في الدقيقة 42.

ثم تعادل الهولندي فيرجيل فان دايك لليفربول في الدقيقة 52.

ونجح أولي واتكينز في تسجيل هدفين لأستون فيلا في الدقيقتين 57، و73.

قبل أن يختتم الرباعية الاسكتلندي جون ماكغين في الدقيقة 89.

ثم قلص فان دايك الفارق بهدف ثانٍ في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وحسم أستون فيلا رسميا تأهله للمشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد، بينما سيواجه ليفربول منافسة من ملاحقه بورنموث.

بهذه النتيجة، رفع أستون فيلا رصيده إلى 62 نقطة في المركز الرابع، أما ليفربول فلديه 59 نقطة في المركز الخامس، بفارق 4 نقاط عن بورنموث السادس.