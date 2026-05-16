أول تعليق من أربيلوا حول عودة مورينيو المتوقعة لريال مدريد

علق ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد على التقارير التي تشير إلى أن جوزيه مورينيو سيكون المدير الفني القادم للفريق الإسباني وسيقوده لإصلاح الأوضاع، بالقول: "إنه الأفضل".

وأضاف أربيلوا في مؤتمر صحفي تقديمي لمباراة الفريق ضد إشبيلية في الدوري الإسباني، غدا الأحد: "سيتخذ النادي قراره بشأن المدرب للموسم المقبل عندما يرى ذلك مناسبا. أما بالنسبة لي، كلاعب ومشجع لريال مدريد، فمورينيو هو الأفضل".

وتابع في تصريحات نقلها موقع "ذا تاتش لاين" (The Touchline): "كنت أعتقد ذلك قبل شهر، وما زلت. إنه واحد منا، وسيظل كذلك دائما. إذا عاد إلى هنا الموسم المقبل، فسأكون سعيدا جدا بعودته إلى بيته".

وتحدث ألفارو أربيلوا عن تواصله مع مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي منذ الجدل الأخير، قائلا: "رأيته في طريقي إلى هنا، وطلبت منه أن يهدأ، وقلت له إنني سأتولى الأمر. أتفهم أن مثل هذه الأمور قد تتصدر عناوين الأخبار".

وأضاف: "ناقشنا كل ما قاله، لذا أتقبله بهدوء، أتفهم شعور اللاعبين عندما لا يشاركون في المباريات. لم يكن كيليان سعيدا في المباراة السابقة. بالنسبة لي، الأمر أبسط بكثير مما تم تصويره".

وأردف أربيلوا: "كان من الأفضل لو شارك قليلا في الشوط الثاني؛ لولا مباراة الغد لكانت الأمور مختلفة، لكن هذا كل ما في الأمر. أرى ما حدث في الأيام القليلة الماضية أمرا طبيعيا تماما. علاقتي بمبابي لم تتغير".

وكان مبابي قد أدلى بتصريحات غاضبة عقب مشاركته كبديل لنحو 20 دقيقة ضد ريال أوفييدو، الخميس الماضي في الدوري الإسباني، حيث قال للصحفيين إنه لا يعاني من مشاكل بدنية، لكنه أصبح المهاجم الرابع بالنسبة للمدرب، بعد الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو والبرازيلي فينيسيوس جونيور والإسباني غونزالو غارسيا.

وأضاف مبابي: "كنت مستعدا لأن ألعب أساسيا، لكن القرار يعود إليه، أي المدرب، ويجب دائما احترامه".