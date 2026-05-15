رياضة|الدوري الألماني|ألمانيا

نوير باق في بايرن ميونخ.. وخطة لتجهيز خليفته

حفظ

Soccer Football - UEFA Champions League - Quarter Final - Second Leg - Bayern Munich v Real Madrid - Allianz Arena, Munich, Germany - April 15, 2026 Bayern Munich's Manuel Neuer makes a save REUTERS/Kai Pfaffenbach
نوير يخوض موسمه الـ15 مع بايرن بعد انضمامه للفريق البافاري قادما من شالكه(رويترز)
Published On 15/5/2026

أفادت صحيفة (بيلد) الألمانية، اليوم الجمعة، بأن مانويل نوير، حارس مرمى الفريق، مدد عقده مع فريقه بايرن ميونخ لمدة عام، ومن المتوقع أن يبقى الحارس الأساسي للفريق في الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أن الحارس المخضرم (40 عاما) سيساهم أيضا في تطوير الحارس الشاب الموهوب يوناس أوربيج ليكون خليفته على المدى الطويل.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وكانت شبكة (سكاي) الأخبارية نشرت خبر تمديد عقد نوير في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ووفقا لصحيفة "بيلد" جدد الحارس الثالث زفين أولرايش هو أيضا عقده لمدة عام آخر مع بايرن.

ولم يؤكد بايرن، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، تمديد العقد رسميا قبل مباراته الأخيرة في المسابقة هذا الموسم ضد كولن غدا السبت.

ويخوض نوير موسمه الـ15 مع بايرن بعد انضمامه للفريق البافاري قادما من شالكه الألماني عام 2011 مقابل ما يقرب من 30 مليون يورو.

ويتمتع قائد المنتخب الألماني السابق، الذي فاز بكأس العالم 2014 مع الفريق، بواحدة من أنجح المسيرات في تاريخ بايرن ميونخ، حيث فاز بالعديد من الألقاب بالدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا مع النادي.

المصدر: الألمانية

إعلان