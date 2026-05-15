نوير باق في بايرن ميونخ.. وخطة لتجهيز خليفته

أفادت صحيفة (بيلد) الألمانية، اليوم الجمعة، بأن مانويل نوير، حارس مرمى الفريق، مدد عقده مع فريقه بايرن ميونخ لمدة عام، ومن المتوقع أن يبقى الحارس الأساسي للفريق في الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أن الحارس المخضرم (40 عاما) سيساهم أيضا في تطوير الحارس الشاب الموهوب يوناس أوربيج ليكون خليفته على المدى الطويل.

وكانت شبكة (سكاي) الأخبارية نشرت خبر تمديد عقد نوير في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ووفقا لصحيفة "بيلد" جدد الحارس الثالث زفين أولرايش هو أيضا عقده لمدة عام آخر مع بايرن.

ولم يؤكد بايرن، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، تمديد العقد رسميا قبل مباراته الأخيرة في المسابقة هذا الموسم ضد كولن غدا السبت.

ويخوض نوير موسمه الـ15 مع بايرن بعد انضمامه للفريق البافاري قادما من شالكه الألماني عام 2011 مقابل ما يقرب من 30 مليون يورو.

ويتمتع قائد المنتخب الألماني السابق، الذي فاز بكأس العالم 2014 مع الفريق، بواحدة من أنجح المسيرات في تاريخ بايرن ميونخ، حيث فاز بالعديد من الألقاب بالدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا مع النادي.