خصم مصر في المباراة الأولى.. بلجيكا تستعين بالحرس القديم في قائمة مونديال 2026
أعلن الفرنسي رودي غارسيا مدرب المنتخب البلجيكي عن القائمة الرسمية التي ستخوض غمار كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وشهدت القائمة رهاناً صريحاً على "عنصر الخبرة" رغم الشكوك التي حامت بشأن جاهزية بعض الركائز الأساسية.
اقرأ أيضاlist of 2 items
- list 1 of 2هل تنجح كأس العالم في تعزيز الشعبية المتنامية لكرة القدم في الولايات المتحدة؟
- list 2 of 2غياب آخر مؤثر في صفوف منتخب اليابان قبل انطلاق كأس العالم
وجاء روميلو لوكاكو مهاجم نابولي الإيطالي على رأس القائمة في مشاركة مونديالية رابعة له، جنباً إلى جنب مع الثلاثي المخضرم: الحارس تيبو كورتوا، وعقل الفريق كيفين دي بروين، وأكسيل فيتسل.
ويأتي هذا الاستدعاء في وقت يواجه فيه لوكاكو وكورتوا تحديات بدنية صعبة، بعد موسم طاردتهما فيه الإصابات وحرمتهما من الاستمرارية مع أنديتهم.
مفاجآت الاستبعاد
على عكس التوقعات، فضل غارسيا استبعاد بعض الوجوه الصاعدة، حيث خرج لاعب الوسط الشاب ناثان دي كات (17 عاماً) من الحسابات النهائية، إضافة إلى لويس أوبيندا مهاجم يوفنتوس الإيطالي، الذي دفع ثمن غيابه عن التشكيل الأساسي لـ"السيدة العجوز" هذا الموسم.
ويستهل المنتخب البلجيكي، صاحب المركز الثالث بمونديال عام 2018 في روسيا، مشواره في المجموعة السابعة بمواجهة نظيره المصري في 15 يونيو/حزيران المقبل، ثم يواجه إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة بمرحلة المجموعات للمونديال.
القائمة الكاملة للمنتخب البلجيكي:
- حراسة المرمى: تيبو كورتوا، سيني لامينس، مايك بيندرز.
- خط الدفاع: تيموثي كاستاني، زينو ديباست، مكسيم دي كوبيير، كوني دي وينتر، براندون ميشيل، توماس مونييه، ناثان نجوي، جواكين سيس، آرثر ثيات.
- خط الوسط: كيفين دي بروين، أمادو أونانا، نيكولا راسكين، يوري تيليمانس، هانز فاناكن، أكسيل فيتسل.
- خط الهجوم: تشارلز دي كيتيلاير، جيريمي دوكو، ماتياس فرنانديز باردو، روميلو لوكاكو، دودي لوكيباكيو، دييجو موريرا، أليكسيس سايلماكيرز، لياندرو تروسارد.