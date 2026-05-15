قائمة أثرياء بريطانيا 2026.. قفزة تاريخية لثروة بيكهام وتراجع لمالك مانشستر يونايتد

أصبح سير ديفيد بيكهام قائد منتخب إنجلترا لكرة القدم السابق، أول رياضي بريطاني "ملياردير" في قائمة صنداي تايمز (Sunday Times) للأثرياء لعام 2026.

وبلغت ثروة بيكهام وزوجته فيكتوريا معا 1.185 مليار جنيه إسترليني (نحو 1.5 مليار دولار)، وفقا للفريق الذي أعد القائمة، ليصبحا في المرتبة الثانية ضمن قائمة أثرياء الرياضيين، خلف عائلة بيرني إيكلستون، الرئيس السابق لسباقات سيارات فورمولا 1 التي تقدر ثروتها بملياري جنيه إسترليني (نحو 2.5 مليار دولار)، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الجمعة.

ويحتل روري ماكلروي لاعب الغولف الأيرلندي الشمالي (37 عاما)، المركز السابع بثروة قدرها 325 مليون جنيه إسترليني (نحو 413 مليون دولار)، بعد أن توج ببطولة الماسترز مرتين متتاليتين.

في الوقت نفسه، تراجع سير جيم راتكليف، الشريك في ملكية نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من المركز السابع إلى التاسع بقائمة أثرياء المملكة المتحدة، حيث انخفضت ثروته بمقدار 1.85 مليار جنيه إسترليني (نحو 2.3 مليار دولار) لتصل إلى 15.194 مليار جنيه إسترليني (نحو 19.3 مليار دولار).

يذكر أن بيكهام، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد السابق، شريك في ملكية نادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي يقدر أن يكون أغلى ناد في الدوري الأمريكي لكرة القدم بقيمة 1.45 مليار دولار (نحو 1.14 مليار جنيه إسترليني).

وتبلغ فيكتوريا بيكهام من العمر 51 عاما، وقد منحت لقب فارس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهي أيضا سفيرة لعلامات تجارية مثل (أديداس) و(هوغو بوس).