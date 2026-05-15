من هينكابي إلى راشفورد.. لاعبون معارون تألقوا مع أنديتهم الأوروبية هذا الموسم

في كل نافذة انتقالات صيفية كانت أم شتوية، تبحث الأندية عن لاعبين من أجل تغطية المراكز التي تكون بحاجة ماسة إليها، من خلال التعاقد مع لاعبين قادرين على سد هذه الفجوة.

وتلجأ هذه الأندية في كثير من الأحيان إلى صيغة التعاقد مع هؤلاء اللاعبين على سبيل الإعارة، خاصة تلك التي ربما تعاني من أزمات مالية، أو تبحث عن حلول مؤقتة إلى حين عودة لاعبيها الأساسيين المُصابين في الموسم التالي.

وليس ذلك فحسب، فالإعارة تُعد أيضًا مساحة للاعبين للهروب من دكة البدلاء أو فرصة لخوض تجربة جديدة في طريق إعادة اكتشاف الذات، واستعادة ثقة ربما كانت في طريقها إلى الضياع.

لاعبون معارون تألقوا مع أنديتهم

موسم 2025-2026 لم يشذ عن هذه القاعدة، فقد أُبرمت فيه العديد من صفقات الإعارة التي قلبت المعادلة تمامًا، وأثبتت كأنها بمثابة القطعة المفقودة التي غيّرت شكل الفرق التي انتقلت إليها.

وذهبت تلك الصفقات إلى أبعد من ذلك من خلال صنع الفارق بشكل واضح، سواء بتسجيل أهداف هامة للغاية أو بتمريرات حاسمة في أكبر المباريات.

تألّق هذه الصفقات في الموسم الحالي، فرض أسئلة كثيرة أهمها: هل كانت مجرد تعاقدات مؤقتة؟ أم بداية للاعبين يصعب التفريط بهم؟

وغالبًا تكون إجابة هذه الأسئلة لدى الأطراف المعنية بدءًا من اللاعب نفسه مرورًا بالأندية ذات العلاقة، سواء بتحويل الصفقة إلى عقد دائم أو بعودة اللاعب إلى ناديه الأول، وذلك بعد مفاوضات يبحث فيها كل طرف عن مصلحته حتى الوصول إلى نقطة التقاء.

وفي السطور التالية نُلقي نظرة على لاعبين مُعارين حققوا نجاحًا مبهرًا مع أنديتهم الجديدة بالموسم الحالي الذي يشارف على الانتهاء:

الإكوادوري بييرو هينكابي

بعد أيام قليلة من انطلاق الموسم الحالي أعلن أرسنال تعاقده مع هينكابي من باير ليفركوزن الألماني على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء النهائي، بعدما رأى فيه المدرب ميكيل أرتيتا لاعبًا متعدد المراكز، إذ يجيد اللعب في قلب الدفاع والظهير الأيسر.

وشارك هينكابي مع أرسنال في 37 مباراة هذا الموسم 34 منها بالدوري الإنجليزي وفيها ساهم بـ3 أهداف (سجل واحدًا وصنع اثنين)، والآن يقترب مع "الغانرز" من تحقيق ثنائية غير مسبوقة في تاريخ النادي، إذ يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، قبل جولتين من النهاية كما بلغ المباراة النهائية لدوري الأبطال.

ولم ينتظر أرتيتا نهاية الموسم لحسم مصير هينكابي، إذ قرّر شراء عقد اللاعب بشكل نهائي مقابل 52 مليون يورو (نحو 56 مليون دولار) وفق بيانات "ترانسفير ماركت".

الإنجليزي ماركوس راشفورد

هرب اللاعب الإنجليزي من جحيم مانشستر يونايتد، بعدما دخل في خلافات حادة مع المدرب السابق روبن أموريم ما دفعه إلى الخروج من ناديه الأم حتى لو على سبيل الإعارة.

على الجهة المقابلة وجد برشلونة الذي يعاني من أزمة اقتصادية معروفة، في راشفورد فرصة لتعزيز الجهة اليسرى خاصة في ظل عدم قدرة إدارته على الإنفاق، فلجأ إلى صيغة استعارة اللاعب مع خيار الشراء في نهاية الموسم مقابل 30 مليون يورو (نحو 32 مليون دولار).

ورغم الجدل الإعلامي حول نتائج هذه الصفقة وما قدّمه راشفورد خلال الموسم خاصة في المباريات الحاسمة، إلا أن أرقامه الشخصية تبدو رائعة للغاية إذ سجل 14 هدفًا آخرها في الكلاسيكو الذي حسم الليغا لبرشلونة، وصنع مثلها في 47 مباراة بجميع البطولات.

وحصد راشفورد مع برشلونة، أول لقب دوري في مسيرته وقبلها بأشهر تُوج بكأس السوبر الإسباني، وكل ذلك بموسم واحد فقط مع النادي الكتالوني، أما بقاؤه من عدمه فيعتمد على وصول الناديين إلى اتفاق بشأنه.

البرتغالي كانسيلو

لم يتردد الظهير البرتغالي في العودة إلى برشلونة عندما سنحت له الفرصة لذلك، بل إن هناك تقارير صحفية أكدت أنه تنازل عن بعض الشروط المالية في سبيل تحقيق تلك الرغبة.

ورحل كانسيلو عن الهلال السعودي في يناير/كانون الثاني الماضي وانضم لبرشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وفي الشهور الماضية استعان الفريق الكتالوني ومدربه الألماني هانسي فليك بمهاراته المتعددة لتغطية مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر، بعد الإصابات العديدة التي ضربت الفريق.

وكان كانسيلو عند حسن ظن الجميع، فشارك في 21 مباراة بجميع البطولات ساهم خلالها بـ4 أهداف (سجل 1 وصنع 3)، وتُوج مع الفريق بلقب الدوري الإسباني لينفرد بإنجاز غير مسبوق، باعتباره اللاعب الوحيد في التاريخ الذي حصد 4 من ألقاب الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

وبحسب تقارير إسبانية، فإن كانسيلو يرغب في البقاء مع برشلونة، ولتحقيق ذلك يتوجب على إدارة "البلوغرانا" الوصول إلى اتفاق مع نظيرتها في الهلال، التي تملك عقد اللاعب حتى صيف عام 2027.

السويسري مانويل أكانجي

أُعير من مانشستر سيتي إلى إنتر ميلان لمدة موسم واحد مع خيار أحقية الشراء، وخاض مع الفريق الإيطالي معظم مباريات الموسم الحالي إذ شارك في 45 مواجهة بجميع البطولات منها 33 في الدوري الإيطالي.

وساهم أكانجي بشكل واضح في تتويج إنتر بالثنائية المحلية (الدوري وكأس إيطاليا).

ولم ينتظر إنتر انتهاء الموسم لتفعيل بند الشراء، فقررت إدارته ضم اللاعب بشكل نهائي حتى صيف عام 2028، في صفقة بلغت 15 مليون يورو (نحو 16 مليون دولار) وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

الإسباني أنسو فاتي

هرب فاتي من دكة برشلونة أملًا في الحصول على دقائق أكثر في موناكو، وهو ما تحقق له مع الفريق الفرنسي، الذي منحه 1230 دقيقة موزعة على 29 مباراة في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

خلال هذه المباريات سجل فاتي 11 هدفًا، 10 منها بالدوري الفرنسي، ورغم مروره بفترات تذبذب في المستوى، لكن تألق اللاعب في المباريات الأخيرة دفع إدارة فريق الإمارة الفرنسية إلى التفكير جديًا بشراء عقده بشكل نهائي مقابل 11 مليون يورو (نحو 12 مليون دولار)، مع احتفاظ برشلونة بنسبة من أي صفقة بيع مستقبلية.

البرازيلي إندريك

ضاق اللاعب الشاب ذرعًا من جلوسه شبه الدائم على دكة ريال مدريد، ومع حصوله على فُتات الدقائق في موسمه الثاني مع النادي الملكي، قرّر في النهاية الاستماع إلى نصائح كثيرين أبرزهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب المنتخب البرازيلي، بخوض تجربة جديدة إذا ما أراد الحصول على مكان مع "السيليساو" في نهائيات كأس العالم القادمة.

وبالفعل سافر إندريك إلى فرنسا في يناير/كانون الثاني الماضي، ووقّع عقد إعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع أولمبيك ليون، هناك انفجر تهديفيًا في شهره الأول لدرجة أن العديد من التقارير أشارت إلى وجود بند في العقد يُتيح لريال مدريد استعادة اللاعب مباشرة.

وساهم إندريك في 16 هدفًا (سجل 8 وصنع مثلها) في 20 مباراة مع ليون، وما زال مستقبله غير واضح حتى الآن، في ظل أنباء تشير إلى رغبته في البقاء بفرنسا، لكن ذلك يصطدم بخطط ريال مدريد الساعي إلى استعادته.

الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس

تعاقد أتلتيكو مدريد مع الجناح الأرجنتيني في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بصيغة الإعارة لموسم واحد من فريقه السابق يوفنتوس.

وحظي غونزاليس بثقة مواطنه دييغو سيميوني مدرب الروخي بلانكوس، الذي دفع به في 37 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 5 أهداف جميعها في الدوري الإسباني.

وكان غونزاليس قريبًا من تحقيق ثنائية غير مسبوقة في تاريخ النادي المدريدي، لكن فريقه خسر نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال سوسيداد، كما ودّع بطولة دوري الأبطال من نصف النهائي أمام أرسنال، علمًا بأنه في البطولتين أقصى مواطنه برشلونة.

وتضمن عقد الإعارة من يوفنتوس خيار شراء إلزامي بقيمة 32 مليون يورو (نحو 35 مليون دولار) إذا تحققت شروط معينة من بينها مشاركته في 45 دقيقة أو أكثر في 60% من مباريات أتلتيكو على صعيد الدوري المحلي (21 مباراة)، لكنه تعرض لإصابة أوقفت عداد المباريات التي شارك في نصفها أو أكثر إلى 16 فقط ما عطّل هذا البند.

الدنماركي راسموس هويلند

رحل هويلند عن قلعة أولد ترافورد بحثًا عن فرصة لاستعادة بريقه الذي خفت مع مانشستر يونايتد، ووجد ضالته في نابولي بطل الدوري الإيطالي في الموسم الماضي الذي ضمه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وشارك هويلند مع فريق الجنوب الإيطالي في 42 مباراة بجميع البطولات ساهم خلالها بـ21 هدفًا (سجل 14 وصنع 7).

ورغم تراجع نتائج نابولي على الصعيد الجماعي هذا الموسم، فإن إدارته تخطط لضم اللاعب الدنماركي بشكل نهائي، في انتظار نهاية الموسم من أجل حسم مستقبله.

السنغالي نيكولاس جاكسون

غادر اللاعب لندن إلى ألمانيا وانتقل إلى بايرن ميونخ قادمًا من تشيلسي على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وشارك الدولي السنغالي مع العملاق البافاري في 33 مباراة بجميع البطولات ساهم خلالها بـ14 هدفًا (سجل 10 وصنع 4)، علمًا بأنه اضطر لترك الفريق لما يقرب من شهر بسبب التزامه مع منتخب بلاده ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتُوج جاكسون مع بايرن ميونخ ببطولة الدوري الألماني، كما بلغ معه المباراة النهائية للكأس المحلية وفيها سيواجه شتوتغارت يوم السبت 23 مايو/أيار الجاري، ما يعني أنه قد يحقق الثنائية المحلية.

لكن مسيرة جاكسون مع بايرن ميونخ في دوري الأبطال تعطّلت عند نصف النهائي، بعد إقصاء الفريق أمام باريس سان جيرمان حامل اللقب بنتيجة 5-6 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

البرتغالي فابيو فييرا

قد يكون هذا الاسم غير مألوف بالنسبة للكثير من عشاق كرة القدم، لكن أرقامه الشخصية مع هامبورغ تؤكد أهمية هذه التجربة.

فييرا الذي يشغل مركز لاعب الوسط الهجومي، انتقل بداية الموسم الحالي من أرسنال إلى هامبورغ على سبيل الإعارة، ومع الأخير شارك في 30 مباراة ساهم خلالها بـ11 هدفًا (سجل منها 6 وصنع 5).

ولم يتضح بعد مستقبل اللاعب، إذا ما كان أرسنال يرغب في استعادته أو يتركه لهامبورغ الذي يحتل المركز الـ11 في الدوري الألماني، أو لأي فريق آخر.