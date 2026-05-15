غياب بن رمضان وعلي معلول.. تونس تكشف قائمتها النهائية لكأس العالم

أعلن مدرب منتخب تونس صبري لموشي قائمة تضم 26 لاعبا، لخوض منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تنطلق في يونيو/حزيران المقبل بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشهدت القائمة غياب بعض الأسماء التي اعتادت الظهور بقميص تونس في مختلف المحافل الدولية بالسنوات الماضية على غرار لاعب خط وسط الأهلي المصري محمد علي بن رمضان الذي تراجعت مشاركته مع فريقه، بالإضافة للمدافع الأيسر المخضرم علي معلول (36 عاما) لاعب الصفاقسي، ومهاجم الزمالك المصري سيف الدين الجزيري.

كما يغيب حارس الترجي الرياضي بشير بن سعيد، والذي يعاني من إصابة قد لا يتعافى منها قبل انطلاق المونديال.

فيما يلي القائمة التي نشرها الحساب الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم على "فيسبوك":

حراس المرمى: أيمن دحمان – صبري بن حسن – عبد المهيب الشامخ.

المدافعون: منتصر الطالبي – آدم عروس – رائد الشيخاوي – يان فاليري – معتز النفاتي – علي العابدي – محمد أمين بن حميدة.

لاعبو الوسط: إلياس السخيري – محمد الحاج محمود – راني خضيرة – حنبعل المجبري – أنيس بن سليمان – مرتضى بن وناس – إسماعيل الغربي.

المهاجمون: خليل العياري – سيباستيان تونكتي – إلياس عاشوري – فراس شواط – حازم المستوري – إلياس سعد – ريان اللومي.

يلعب منتخب تونس ضمن المجموعة السادسة في كأس العالم حيث يستهل مشواره بمواجهة السويد يوم 15 يونيو/حزيران، ثم يتقابل مع اليابان في 21 يونيو/حزيران، ويختتم دور المجموعات بمواجهة هولندا يوم 26 يونيو/حزيران.