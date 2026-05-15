شاهد: صافرات استهجان البرنابيو تزلزل عودة مبابي لريال مدريد وتحوله "من معشوق إلى منبوذ"

واجه كيليان مبابي صيحات استهجان من جماهير ريال مدريد لدى عودته إلى الملاعب في الفوز 2-صفر على ضيفه ريال أوفييدو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس بعد تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وغاب المهاجم الفرنسي عن الخسارة 2-صفر أمام برشلونة في مباراة قمة أقيمت يوم الأحد وحسم فيها الفريق الكتالوني لقب الدوري قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم.

شاهد: صافرات استهجان البرنابيو تزلزل عودة مبابي

وأثار دخوله في الدقيقة 69 بديلا لغونزالو غارسيا صيحات استهجان واسعة النطاق من جماهير ريال.

وافتتح غونزالو التسجيل في الدقيقة 44 بهدف رائع بعد أن فقد أوفييدو، متذيل الترتيب والذي هبط بالفعل إلى الدرجة الثانية، الكرة بسهولة على الجانب الأيمن.

ولم يبدُ مبابي، الذي جاء ضمن تشكيلة منتخب فرنسا لكأس العالم، متأثرا بصيحات الاستهجان، وأطلق عددا من التسديدات نحو المرمى خلال مشاركته القصيرة.

مبابي "من معشوق إلى منبوذ"

لكن النقطة الأخطر في هذه الصيحات أنها حولت مبابي "من معشوق إلى منبوذ" رغم أنه هداف الفريق الملكي على مدار الموسمين الماضيين.

ومع ذلك، كان البديل الآخر جود بيلينغهام هو من سجل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 80.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الترتيب برصيد 80 نقطة، بفارق 11 نقطة خلف برشلونة و11 نقطة أمام فياريال صاحب المركز الثالث، قبل مباراتين على نهاية الموسم.