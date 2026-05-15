ديشان يضع المغرب ضمن المرشحين للفوز بكأس العالم

اعترف مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان، بأن احتلال "الديوك" تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لا يجعلهم المرشحين الأبرز للفوز بكأس العالم.

وحث لاعبيه على التركيز على منافسيهم في الدور الأول قبل التفكير في المضي قدما في البطولة.

وقال في مؤتمر صحفي عقب إعلان التشكيلة: "تحتل فرنسا المركز الأول في تصنيف الفيفا، لكن هل حظوظنا في الفوز بالبطولة أكبر من إسبانيا والبرتغال وألمانيا وإنجلترا والأرجنتين والبرازيل والمغرب؟

وأضاف: "أعلم أن هناك توقعات. لكننا سنواجه منافسين أقوياء في مبارياتنا الثلاث الأولى. فلنركز على المباراة الأولى".

وتابع: "النتيجة هي الأهم، المنافسة على أعلى مستوى، وهناك توقعات. النهائي لا يزال بعيدا".

وأعلن ديشان اليوم الخميس عن تشكيلة مكونة من 26 لاعبا للمشاركة في البطولة التي ستقام الشهر المقبل في أمريكا الشمالية،

حيث ستبدأ فرنسا مشوارها بمواجهة السنغال، كما ستلعب أمام العراق والنرويج في مجموعتها.

تشكيلة فرنسا

ولم تشهد تشكيلة ديشان سوى مفاجآت بسيطة، إذ استدعى حارس مرمى ثالثا لم يسبق له اللعب دوليا، بالإضافة إلى المدافع ماكسنس لاكروا والمهاجم جان فيليب ماتيتا.

وقال ديشان إنه اعتاد العمل مع تشكيلة مكونة من 23 لاعبا، لكنه استدعى 26 لاعبا في وديتي البرازيل وكولومبيا، اللتين أقيمتا في بوسطن وواشنطن في مارس/ آذار.

وأوضح: "هذا يوفر مزيدا من الأمان، لكنه يزيد من صعوبة إدارة اللاعبين. عندما يكون لدينا 23 لاعبا، هناك بالفعل ثلاثة أو أربعة لا يلعبون، لذا فإن وجود 26 لاعبا سيتطلب مزيدا من الاهتمام من طاقمي. الجميع يريد اللعب، لكن البعض لن يلعب بالضرورة.

وأضاف: "لكن المنافسة تغيرت، مع زيادة عدد المباريات، ودرجات الحرارة، ووقت الراحة بين المباريات".