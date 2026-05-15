غيابات موجعة ووجوه جديدة في تشكيلة منتخب فرنسا لكأس العالم 2026

أعلن ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا، الخميس، قائمته المؤلفة من 26 لاعبا للمشاركة في مونديال 2026 لكرة القدم، على رأسها نجم ريال مدريد الإسباني كيليان مبابي والمتوّج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب عثمان ديمبيليه.

وضمّ ديشان الذي قاد فرنسا إلى التتويج بكأس العالم عام 2018 وسيغادر منصبه بعد نسخة 2026، قائمة خلت إلى حدّ كبير من المفاجآت، لتكون آخر تشكيلة له مع الـ"زرق" في بطولة كبرى.

ومن المرجح أن يحمل مبابي شارة القيادة رغم الإصابة في الفخذ التي تعرض لها الشهر الماضي والتي أبعدته عن مباريات مهمة مع ريال مدريد في ختام الدوري الإسباني.

لكن النجم البالغ 27 عاما سيكون ضمن بعثة فرنسا إلى أمريكا الشمالية، في خط هجومي لامع يضم أيضاً الفائز بالكرة الذهبية ديمبيليه لاعب باريس سان جيرمان، وزميل الأخير ديزيريه دويه، وجناح بايرن ميونيخ الألماني ميكايل أوليسيه.

وسيخوض ريان شرقي أول مشاركة له في كأس العالم، بعدما عاش صانع الألعاب البالغ 22 عاما موسما أول مميزا مع مانشستر سيتي الإنجليزي، فيما سيمنح مدافع أرسنال الإنجليزي وليام صليبا الصلابة الدفاعية لمنتخب بلاده.

ويُعد الظهير لوكاس هرنانديز ولاعب الوسط نغولو كانتي، إلى جانب مبابي وديمبيليه، اللاعبين الوحيدين المتبقين من تشكيلة ديشان التي تُوجت باللقب العالمي قبل ثماني سنوات في روسيا.

ويُعد حارس مرمى لنس روبن ريسير اللاعب الوحيد في القائمة الذي لم يسبق له تمثيل المنتخب.

غيابات موجعة عن تشكيلة فرنسا

وقال ديشان لقناة "تي إف 1" الفرنسية: "إنها قائمة. ليست بالضرورة أفضل 26 لاعبا. المسألة تتعلق بالتوازن وكيف يتماسك الفريق".

ومن أبرز الغائبين لاعب وسط ريال مدريد إدواردو كامافينغا، وحارس باريس سان جيرمان لوكا شوفالييه الذي أصبح الخيار الثاني في ملعب بارك دي برانس منذ انتقاله البارز من ليل الصيف الماضي.

وقال ديشان "أستطيع أن أتخيل مدى خيبة أمله (كامافينغا). لقد مرّ بموسم صعب لم يشارك فيه كثيراً وتعرّض لإصابات. لكن لديّ قرارات يجب اتخاذها وقائمة يجب تشكيلها".

كما سيغيب مهاجم ليفربول الإنجليزي أوغو إيكيتيكيه عن القائمة بعدما تعرّض لإصابة في وتر أخيل أنهت موسمه في أبريل/نيسان.

وقال ديشان عن إعلانه سابع وآخر قائمة لفرنسا في بطولة دولية كبرى "لقد كان هذا جزءاً من حياتي على مدى 14 عاماً. لكن إذا كان الناس قلقين، فأنا لا أعتزل. ستكون لي حياتي الخاصة. كأس العالم هو الأهم".

قائمة منتخب فرنسا في كأس العالم 2026: