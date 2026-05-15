تشيلسي ضد مانشستر سيتي.. 7 أسباب رئيسية قد تحسم نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تتجه أنظار كرة القدم الإنجليزية إلى ملعب ويمبلي، غدا السبت، حيث تُقام المباراة النهائية من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بين تشيلسي ومانشستر سيتي، في مواجهة تُعد من أبرز أحداث الموسم.

ويُعد هذا النهائي العاشر على التوالي الذي يشارك فيه أحد الفريقين، فيما يدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو يسعى لتعزيز سجله القياسي، بعد أن حقق حضورًا تاريخيًا بوصوله إلى النهائي للموسم الرابع تواليًا.

وكان الفريق قد خسر في النسخة الماضية أمام كريستال بالاس، بينما يعاني تشيلسي من سجل سلبي نسبيًا في النهائيات الأخيرة.

وفي حال فوز سيتي، سيتساوى مع تشيلسي في عدد ألقاب كأس الاتحاد الإنجليزي عند ثمانية ألقاب، خلف أرسنال (14 لقبًا) ومانشستر يونايتد (13 لقبًا).

وفيما يلي أبرز سبعة محاور قد تحدد هوية البطل.

تفوق مانشستر سيتي في المواجهات المباشرة

عند صافرة البداية، سيكون قد مرّ ما يقارب 1813 يومًا منذ آخر فوز لتشيلسي على مانشستر سيتي، أي ما يقارب 5 سنوات.

منذ نهائي دوري أبطال أوروبا 2020-2021، لم يخسر مانشستر سيتي أمام تشيلسي في 13 مواجهة متتالية (10 انتصارات و3 تعادلات)، سجل خلالها 25 هدفًا مقابل 7 فقط لتشيلسي.

يمثل هذا أطول سلسلة عدم فوز لتشيلسي أمام خصم واحد منذ سلسلة استمرت 17 مباراة أمام أرسنال بين 1999 و2004.

خلال حقبة بيب غوارديولا، واجه تشيلسي مانشستر سيتي 27 مرة مع 9 مدربين مختلفين، ما يعكس عدم الاستقرار الفني في الفريق اللندني مقارنة باستقرار سيتي.

تعوّد سيتي على "الثنائية المحلية"

يملك مانشستر سيتي فرصة الفوز بكأس الاتحاد وكأس الرابطة الإنجليزية في موسم واحد، وهو إنجاز تحقق 5 مرات فقط في تاريخ الكرة الإنجليزية.

سبق أن حقق سيتي هذه الثنائية في موسم 2018-2019، كما فعلتها أندية ليفربول وتشيلسي وأرسنال ومانشستر يونايتد في مواسم سابقة.

هذا الموسم، فاز سيتي بجميع مبارياته الـ11 في البطولتين حتى الآن، مسجلًا 35 هدفًا مقابل 5 أهداف فقط استقبلها، مع فرصة لتحقيق نسبة فوز 100% غير مسبوقة في تاريخ المسابقتين.

منذ وصول غوارديولا في موسم 2016-2017، يتصدر مانشستر سيتي جميع الإحصاءات الخاصة بكأسَي الاتحاد والرابطة من حيث المباريات والانتصارات والأهداف والشباك النظيفة، ويأتي تشيلسي في المركز الثاني في معظم هذه المؤشرات.

تراجع نتائج تشيلسي قبل النهائي

يدخل تشيلسي المباراة النهائية في حالة فنية متذبذبة، إذ حقق انتصارين فقط في آخر 11 مباراة رسمية، وكانا أمام بورت فايل وليدز يونايتد في كأس الاتحاد.

لا يوجد فريق دخل نهائي كأس الاتحاد بهذا السجل الضعيف منذ نيوكاسل يونايتد في موسم 1998-1999، حين خسر النهائي أمام مانشستر يونايتد.

منذ بداية مارس/آذار الماضي، لم يتعرض أي فريق في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى لخسائر أكثر من تشيلسي (9 هزائم).

في عام 2026 وحده، بلغ عدد خسائر تشيلسي 12 هزيمة، وهو رقم قريب من إجمالي خسائره في أعوام سابقة كاملة، ما يعكس تراجعًا واضحًا في الأداء.

عقدة النهائيات المحلية

يُعاني تشيلسي من أزمة تهديفية واضحة في النهائيات المحلية، إذ فشل في التسجيل في آخر أربعة نهائيات له في كأس الاتحاد وكأس الرابطة، وهو رقم قياسي سلبي غير مسبوق.

سدد الفريق 53 كرة في تلك النهائيات دون تسجيل، منها 18 تسديدة على المرمى.

منذ هدف كريستيان بوليسيتش في نهائي كأس الاتحاد 2020، لم يسجل تشيلسي أي هدف في النهائيات المحلية رغم 60 تسديدة.

في آخر ست نهائيات محلية، سجل هدفًا واحدًا فقط من 69 تسديدة بنسبة نجاح 1.4%.

فرصة كول بالمر للعودة إلى الواجهة

يمر لاعب تشيلسي كول بالمر بموسم متذبذب مقارنة بموسم 2024-2025 الذي كان استثنائيًا.

بالمر سجل 10 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في موسم 2025-2026، وهو أقل بكثير من أرقامه في الموسم السابق (18 هدفًا و13 تمريرة حاسمة)، مع تأثره بالإصابات وتقليص عدد دقائق اللعب.

منذ انتقاله من مانشستر سيتي إلى تشيلسي في سبتمبر/أيلول 2023، سجل 84 مساهمة تهديفية في 128 مباراة، لكن مستواه تراجع مؤخرًا، حيث لم يسجل أو يصنع في آخر 10 مباريات.

يعد نهائي كأس الاتحاد فرصة مثالية لاستعادة بريقه، خاصة أمام فريقه السابق.

عقدة هالاند في النهائيات

على الرغم من أرقامه التهديفية الكبيرة، لم ينجح مهاجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند في التسجيل في أي نهائي محلي مع الفريق.

سجل هالاند 161 هدفًا مع سيتي، لكن لم يحرز أي هدف في تسع مباريات نهائية، رغم 15 تسديدة و3.06 أهداف متوقعة (xG).

كان آخر هدف له في نهائي مع بوروسيا دورتموند عام 2021 في كأس ألمانيا.

لم يسجل في أي مباراة لعبها على ملعب ويمبلي رغم مشاركته فيه 8 مرات.

بيب غوارديولا وصناعة التاريخ

يمتلك مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا سجلًا استثنائيًا في كأس الاتحاد الإنجليزي، إذ فاز في 45 من أصل 53 مباراة بنسبة انتصارات تبلغ 85%.

قاد سيتي إلى نهائي البطولة أربع مرات متتالية، ليصبح أول فريق يحقق هذا الإنجاز. في حال التتويج، سيصبح غوارديولا ثاني مدرب في التاريخ يحقق لقبي الكأس والرابطة ثلاث مرات أو أكثر، بعد السير أليكس فيرغسون. فوزه بالنهائي سيمنحه لقبًا ثالثًا في كأس الاتحاد، لينضم إلى قائمة نخبة المدربين التاريخيين.

نهائي ويمبلي لا يُحسم فقط بالأسماء الكبيرة، بل بتفاصيل دقيقة تشمل المواجهات المباشرة، الحالة الفنية، العقد التهديفية، واستغلال اللحظات الحاسمة، في مواجهة تُعد من الأكثر ترقبًا في الموسم الإنجليزي.