أزمة التجسس تهز ملحق الصعود للبريميرليغ.. ميدلسبره يطالب بإقصاء ساوثهامبتون

طالب نادي ميدلسبره باستبعاد ساوثهامبتون من نهائي ملحق الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في الوقت الذي تستعد فيه رابطة الدوري لعقد جلسة استماع بشأن مزاعم التجسس.

وكان ساوثهامبتون قد فاز على ميدلسبره في قبل نهائي الملحق بعد اتهامه بتصوير تدريبات ميدلسبره، بشكل غير قانوني.

وحذرت الرابطة الجماهير من احتمال حدوث "تغييرات" على المباراة النهائية للملحق المقرر إقامتها في 23 مايو/أيار المقبل.

وبذلك، يبقى هال سيتي، الفائز في المباراة الأخرى بقبل النهائي على ميلوال، في حيرة من أمره بشأن هوية الخصم الذي سيواجهه على بطاقة العبور للدوري الممتاز الموسم المقبل.

وقال ميدلسبره في بيان: "الواقعة محل النقاش، وتحديدا مراقبة وتسجيل تدريباتنا قبل مباراة بهذه الأهمية، يمس جوهر النزاهة الرياضية والمنافسة العادلة".

وأضاف: "في هذه الظروف، الرد المناسب الوحيد هو فرض عقوبة رياضية تمنع نادي ساوثهامبتون من المشاركة في نهائي ملحق الصعود".

والثلاثاء الماضي، طلب ساوثهامبتون مهلة إضافية لاستكمال مراجعة داخلية بعد اتهامه بالتجسس على تدريبات ميدلسبره قبل مباراتي الفريقين في التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد ساوثهامبتون في بيان رسمي أنه "يتعاون بشكل كامل" مع الجهات المسؤولة عن كرة القدم الإنجليزية بعد اتهامه بخرق اللوائح بسبب تصوير تدريبات منافسه بدون إذن.

وطالب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لجنة تأديبية مستقلة بعقد جلسة استماع في "أقرب فرصة ممكنة".

وتعادل الفريقان ذهابا بدون أهداف، السبت الماضي، ويتجدد اللقاء إيابا مساء الثلاثاء في معقل ساوثهامبتون، وسيصعد الفائز منهما لمواجهة هال سيتي في نهائي التصفيات على ملعب ويمبلي في 23 مايو/أيار.

كما يتنافس طرفا هذا النهائي على التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز، وجائزة مالية لا تقل عن 200 مليون جنيه إسترليني (نحو 254 مليون دولار) من أرباح قادمة.

إعلان

وأعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي أن ساوثهامبتون متهم باختراق اللوائح التي تلزم الأندية بالتعامل المتبادل على أساس أقصى درجات حسن النية، وتشدد أيضا على منع مراقبة أو محاولة مراقبة المنافس قبل 72 ساعة من مباراة بين الفريقين.

وتعد هذه الواقعة ثاني قضية تجسس تضرب دوري الدرجة الثانية الإنجليزي "تشامبيونشيب" في الأعوام الأخيرة، حيث قررت رابطة الدوري الإنجليزي تغريم نادي ليدز يونايتد 200 ألف جنيه إسترليني (نحو 254 ألف دولار) في 2019 بسبب التجسس على حصة تدريبية لفريق ديربي كاونتي.

وأقر الأرجنتيني مارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد آنذاك بأنه المسؤول عن تكليف أحد معاونيه بالتجسس على ديربي كاونتي.