غياب آخر مؤثر في صفوف منتخب اليابان قبل انطلاق كأس العالم

أعلن هاجيمي مورياسو، مدرب منتخب اليابان، استبعاد كاورو ميتوما، جناح فريق برايتون الإنجليزي لكرة القدم، من قائمة منتخب اليابان المشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم؛ بسبب الإصابة.

وكان ميتوما (28 عاماً) تعرض لإصابة في أوتار الركبة خلال فوز برايتون 3-0 على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الأسبوع الماضي.

وقال مدرب المنتخب هاجيمي مورياسو: "أكد الفريق الطبي أن عودة ميتوما إلى كامل لياقته البدنية خلال البطولة ستكون صعبة".

كما غاب مهاجم موناكو الفرنسي تاكومي مينامينو عن القائمة بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتستهل اليابان مشاركتها الثامنة في نهائيات كأس العالم بمواجهة هولندا في دالاس يوم 14 يونيو/حزيران المقبل، قبل أن تواجه تونس ثم السويد ضمن مباريات المجموعة السادسة.

تشكيلة اليابان في كأس العالم

وكشف مورياسو، المدير الفني لمنتخب اليابان، قائمة مكونة من 26 لاعباً للمشاركة في المونديال، الذي يقام هذا الصيف في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وفي المقابل، ضمت القائمة قائد الفريق ولاعب خط وسط ليفربول الدفاعي واتارو إندو والظهير المخضرم يوتو ناغاتومو.

قائمة تشكيلة اليابان

حراسة المرمى: زيون سوزوكي (بارما الإيطالي)، كيسوكي أوساكو (سانفريتشيهيروشيما الياباني)، توموكي هاياكاوا (كاشيما أنتلرز الياباني).

زيون سوزوكي (بارما الإيطالي)، كيسوكي أوساكو (سانفريتشيهيروشيما الياباني)، توموكي هاياكاوا (كاشيما أنتلرز الياباني). خط الدفاع: يوتو ناجاتومو (أف سي طوكيو الياباني)، شوجو تانيجوتشي (سانت ترودان البلجيكي)، كو إيتاكورا وتاكيهيرو تومياسو (أياكس أمستردام الهولندي)، تسويوشي واتانابي (فينورد الهولندي)، هيروكي إيتو (بايرن ميونخ الألماني)، أيومو سيكو (لوهافر الفرنسي)، يوكيناري سوجاوارا (فيردر بريمن الألماني)، جونوسوكي سوزوكي (كوبنهاغن الدنماركي).

يوتو ناجاتومو (أف سي طوكيو الياباني)، شوجو تانيجوتشي (سانت ترودان البلجيكي)، كو إيتاكورا وتاكيهيرو تومياسو (أياكس أمستردام الهولندي)، تسويوشي واتانابي (فينورد الهولندي)، هيروكي إيتو (بايرن ميونخ الألماني)، أيومو سيكو (لوهافر الفرنسي)، يوكيناري سوجاوارا (فيردر بريمن الألماني)، جونوسوكي سوزوكي (كوبنهاغن الدنماركي). الوسط والهجوم: واتارو إندو (ليفربول الإنجليزي)، جونيا إيتو (خنك البلجيكي)، دايتشي كامادا (كريستال بالاس الإنجليزي)، كوكي أوجاوا (ناك بريدا الهولندي)، دايزن مايدا (سلتيك الأسكتلندي)، ريتسو دوان (آينتراخت فرانكفورت الألماني)، أياسي أويدا (فينورد الهولندي)، آو تاناكا (ليدز يونايتد الإنجليزي)، كيتو ناكامورا (ريمس الفرنسي)، كايشو سانو (ماينز الألماني)، تاكيفوسا كوبو (ريال سوسييداد الإسباني)، يويتو سوزوكي (فرايبورج الألماني)، كينتو شيوجاي (فولفسبورغ الألماني)، كيسوكي جوتو (سينت تراودن البلجيكي).

إعلان

ويخوض المنتخب الياباني مباراته الودية الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم أمام أيسلندا في العاصمة طوكيو يوم 31 مايو/أيار الجاري، علماً بأنه فاز في لقاءاته الودية الخمس الماضية.

وبدأت هذه السلسلة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بفوز مثير على البرازيل بنتيجة 3-2 في طوكيو، حيث قلب المنتخب الياباني تأخره بهدفين نظيفين إلى انتصار تاريخي على منتخب "راقصي السامبا".

وكانت هذه المباراة أيضاً آخر مرة استقبل فيها المنتخب الياباني هدفاً من أحد منافسيه. كما حقق الفريق فوزاً ودياً آخر على منتخب إنجلترا بنتيجة 1-0.