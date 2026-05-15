النصر ضد أوساكا في نهائي أبطال آسيا 2.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلتان

يستضيف النصر السعودي نظيره غامبا أوساكا الياباني مساء السبت ضمن نهائي دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم لموسم 2025-2026.

بلغ النصر المباراة النهائية بعد فوزه على الوصل الإماراتي 4-0 ثم التغلب على الأهلي القطري بنتيجة 5-1.

في المقابل، تأهل غامبا أوساكا بعد تخطي راتشابوري في ربع النهائي ثم بانكوك يونايتد في نصف النهائي.

موعد مباراة النصر ضد غامبا أوساكا

تقام المباراة غدا السبت 16 مايو/أيار على ملعب الأول بارك في الرياض.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة التاسعة إلا الربع مساء (20:45) بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة (19:45)، العاشرة إلا الربع مساء (21:45) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وغامبا أوساكا

بي إن سبورتس (beIN SPORTS)

قنوات الكاس

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

رونالدو يسعى للتتويج القاري مع النصر

بالنسبة لكريستيانو رونالدو، تُمثّل المباراة النهائية فرصة سانحة له للتخلص من الضغوط والفوز بلقب كبير مع النصر.

تم تقديم التعاقد مع رونالدو السعودي كرمز للتحول العالمي للدوري. ورغم استمرار رونالدو في تسجيل الأهداف (121 هدفا في مختلف المسابقات) إلا أنه لم يُحرز أي لقب كبير للنصر حتى الآن.

يُعاني النادي من إخفاقات متكررة في الدوري وعلى الصعيد الآسيوي. حتى إنه لم يتأهل لنهائيات النخبة هذا الموسم، التي فاز بها الأهلي السعودي، وهبط بدلاً من ذلك إلى دوري الدرجة الثانية في آسيا.

قد يكون هذا أول لقب من أصل لقبين لرونالدو ورفاقه. خطأ فادح من حارس مرمى النصر، بينتو، في مباراة الثلاثاء التي انتهت بالتعادل 1-1 مع الهلال، يعني تأجيل احتفالات الدوري السعودي الممتاز مؤقتا، ولكن إذا فشل الهلال في الفوز على نيوم، أو إذا فاز النصر على ضمك -الفريق الذي يكافح من أجل البقاء- في مباراته الأخيرة، فسيُحسم لقب الدوري لأول مرة منذ سبع سنوات.

طموح غامبا أوساكا

يصل النادي الياباني إلى الرياض وسط أجواء هادئة ودون ضجة كبيرة، ويُعتبر الأقل حظا للفوز.

فاز غامبا بدوري أبطال آسيا عام 2008، لكنه لم يفز بلقب الدوري الياباني منذ 12 عاما.

يفتقر فريق غامبا إلى بريق نجومية النصر، لكن لاعب الوسط الهجومي المخضرم تاكاشي أوسامي، والمهاجم الهداف دينيز هوميت، والمدافع متعدد المراكز شينوسوكي ناكاتاني، ساهموا في وصول الفريق إلى المباراة النهائية.

سيُصبح غامبا، في حال فوزه على النصر، ثالث ناد في التاريخ يحرز لقبي أهم بطولتين للأندية في آسيا، إلى جانب الاتحاد السعودي والقوة الجوية العراقي.

التشكيل المتوقع للنصر ضد أوساكا (4-3-3):

حراسة المرمى: بينتو

الدفاع: غريب – مارتينيز – عبد الإله العمري – سلطان الغنام

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – عبد الله الخيبري – أيمن يحيى

الهجوم: جواو فيليكس – ساديو ماني – كريستيانو رونالدو

التشكيل المتوقع لغامبا أوساكا ضد النصر (4-5-1):