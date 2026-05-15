الزمالك ضد اتحاد الجزائر في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلتان المتوقعتان

يحل اتحاد الجزائر ضيفًا على الزمالك المصري ضمن إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

خسر العملاق المصري بنتيجة 1-0 في مباراة الذهاب المثيرة التي أقيمت في الجزائر العاصمة، ويعود الآن إلى القاهرة متأملًا أن يُلهمه سجله المميز على أرضه لتحقيق عودة أفريقية أخرى.

في المقابل، يدخل الفريق الجزائري هذه المباراة الحاسمة بأفضلية طفيفة بعد فوزه في مباراة الذهاب (1-0). وقد انتزع الفريق العاصمي الفوز في اللحظات الأخيرة بفضل ركلة جزاء سجلها الجناح الأيمن أحمد خالدي.

ويصل اتحاد الجزائر إلى المباراة دون هزيمة في آخر ثلاث مباريات له في كأس الكونفدرالية أمام فرق مصرية، حاملاً زخماً قوياً بعد أن خسر مرة واحدة فقط في آخر 19 مباراة له في البطولة.

موعد مباراة الزمالك واتحاد الجزائر

تقام المباراة يوم السبت 16 مايو/أيار على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مصر، السابعة مساء (19:00) بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد الجزائر

بي إن سبورتس 3 (beIN SPORTS)

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

يفصل الفريقين الآن 90 دقيقة عن المجد القاري في نهائي يُتوقع أن يكون من أكثر نهائيات كأس الكونفدرالية تنافسًا في السنوات الأخيرة.

فمع سعي الزمالك لتحقيق ليلة قارية تاريخية أخرى في القاهرة، وحرص اتحاد الجزائر على الحفاظ على تقدمه الطفيف، تبدو الأجواء مهيأة تمامًا لنهاية مثيرة لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026.

أرقام ومواجهات

ستكون هذه هي المباراة الثانية بين الزمالك واتحاد العاصمة في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بعد فوز الفريق الجزائري 1-0 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

فاز الزمالك في مباراة واحدة فقط من أصل خمس مباريات جمعته بفرق جزائرية في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، مقابل 3 تعادلات وهزيمة واحدة، مسجلاً هدفين فقط في هذه اللقاءات الخمسة.

لم يخسر اتحاد العاصمة في آخر ثلاث مباريات له أمام فرق مصرية في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، حيث حقق فوزين وتعادلاً واحداً، وحافظ على نظافة شباكه في جميعها.

خسر الزمالك 0-1 أمام اتحاد العاصمة في مباراة الذهاب، إلا أنه لم يخسر مباراتين متتاليتين في كأس الكونفدرالية الأفريقية على مدار 50 مباراة خاضها في البطولة القارية.

خسر اتحاد العاصمة مباراة واحدة فقط من آخر 19 مباراة له في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، فيما حقق 10 انتصارات و8 تعادلات خلال تلك السلسلة، لكنه خسر 5 مباريات من أصل 8 لقاءات خاضها خارج أرضه في الأدوار الإقصائية من البطولة، مقابل فوز وحيد وتعادلين.

لم يخسر الزمالك سوى مباراة واحدة من أصل 24 مباراة خاضها على أرضه في كأس الكونفيدرالية، مقابل 17 فوزاً و6 تعادلات، وكانت هذه الهزيمة عندما خسر 0-1 أمام ضيفه ستيلينبوش الجنوب أفريقي بإياب دور الثمانية للبطولة الموسم الماضي، كما لم يستقبل الفريق المصري أكثر من هدف واحد على أرضه في أي مباراة ضمن هذه البطولة.

التشكيلة المتوقعة للزمالك أمام اتحاد الجزائر

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمود حمدي الونش، محمد إسماعيل.

خط الوسط الدفاعي: عبد الله السعيد، محمد شحاتة.

خط الوسط الهجومي: آدم كايد، خوان بيزيرا.

خط الهجوم: شيكو بانزا، عدي الدباغ.

التشكيلة المتوقعة لاتحاد الجزائر أمام الزمالك