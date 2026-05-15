محكمة "كاس" تعيد حكيم شاكر إلى سباق انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم

أعادت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" ممثل رابطة المدربين إلى سباق انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم المقرر إجراؤها في 23 مايو/أيار الحالي ببغداد.

ووفقا للكتاب الصادر عن محكمة التحكيم الرياضية، اليوم الجمعة، قرر رئيس قسم الاستئناف والتحكيم في المحكمة قبول طلب وقف التنفيذ المقدم من حكيم شاكر فليح ورابطة المدربين العراقيين (ICA) بتاريخ 11 مايو/أيار الجاري في القضية التي رفعها ضد لجنة استئناف انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وأوقفت "كاس" القرارات الصادرة عن لجنة استئناف انتخابات الاتحاد العراقي بتاريخ 25 أبريل/نيسان الماضي، وعن اللجنة الانتخابية بتاريخ 17 أبريل/نيسان لحين البت في إجراءات التحكيم الحالية.

وكان المدرب حكيم شاكر، مدرب المنتخبات العراقية السابق قد رشح نفسه لشغل منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد إلى جانب أربعة مرشحين آخرين.

وأدت عودة، حكيم شاكر إلى زيادة عدد المصوتين في الانتخابات المقبلة إلى 61 عضوا بعدما أصدر الاتحاد العراقي قائمة بأسماء 60 مصوتا هم من يشكلون أعضاء الهيئة العامة التي أعلنتها لجنتا الانتخابات والاستئناف في 8 مايو/أيار الجاري المسموح لهم بالتصويت في الانتخابات، بينما أُبعد كل من ممثل رابطة المدربين حكيم شاكر، إلى جانب مصوتي ناديي الميناء والموصل والنجف والقاسم، بسبب عدم إجراء انتخاباتها، واستمرار عمل هيئاتها الإدارية بشكل مؤقت منذ أشهر.

وطالبت "كاس" الاتحاد العراقي بإعلان حكيم شاكر مرشحا مؤهلا للانتخابات المقبلة.