ضربة جديدة لمنتخب الأردن قبل مشاركته الأولى في كأس العالم

يغيب الظهير الأيمن الأردني عصام السميري عن مشاركة منتخب بلاده الأولى في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد إصابته بقطع في وتر العرقوب، وفقا لما أعلن الاتحاد المحلي للعبة الخميس.

وقال الاتحاد في بيان مقتضب على مواقع التواصل الاجتماعي: "أمنيات السلامة والشفاء العاجل للاعب عصام السميري، بعد أن كشفت الفحوصات الطبية تعرضه لقطع في وتر العرقوب بالقدم اليسرى، خلال تدريباته الفردية مع منتخب النشامى".

ضربة جديدة لمنتخب الأردن

وسيحتاج السميري (26 عاما) إلى فترة علاج طويلة قبل أقل من شهر على انطلاق المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز.

وعلى الرغم من عدم خوضه التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال، شارك لاعب السلط في بطولة كأس العرب التي استضافتها قطر وخاض ثلاث مباريات من بينها النهائي الذي خسرته الأردن أمام المغرب.

ولم يستدعَ السميري إلى المباراتين الوديتين الأخيرتين لـ"النشامى" أمام كوستاريكا (2-2) ونيجيريا (2-2).