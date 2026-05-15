رياضة|كأس العالم 2026

ضربة جديدة لمنتخب الأردن قبل مشاركته الأولى في كأس العالم

حفظ

Jordan's midfielder #17 Issam Smeeri vies for the ball with Morocco's forward #10 Amin Zahzouh during the FIFA Arab Cup 2025 final football match between Jordan and Morocco at the Lusail Stadium Stadium, in Lusail on December 18, 2025. (Photo by Mahmud HAMS / AFP)
عصام السميري (يسار) تعرض لقطع في وتر العرقوب بالقدم اليسرى (الفرنسية)
Published On 15/5/2026

يغيب الظهير الأيمن الأردني عصام السميري عن مشاركة منتخب بلاده الأولى في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد إصابته بقطع في وتر العرقوب، وفقا لما أعلن الاتحاد المحلي للعبة الخميس.

وقال الاتحاد في بيان مقتضب على مواقع التواصل الاجتماعي: "أمنيات السلامة والشفاء العاجل للاعب عصام السميري، بعد أن كشفت الفحوصات الطبية تعرضه لقطع في وتر العرقوب بالقدم اليسرى، خلال تدريباته الفردية مع منتخب النشامى".

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ضربة جديدة لمنتخب الأردن

وسيحتاج السميري (26 عاما) إلى فترة علاج طويلة قبل أقل من شهر على انطلاق المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز.

وعلى الرغم من عدم خوضه التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال، شارك لاعب السلط في بطولة كأس العرب التي استضافتها قطر وخاض ثلاث مباريات من بينها النهائي الذي خسرته الأردن أمام المغرب.

ولم يستدعَ السميري إلى المباراتين الوديتين الأخيرتين لـ"النشامى" أمام كوستاريكا (2-2) ونيجيريا (2-2).

المصدر: الفرنسية

إعلان