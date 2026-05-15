صفقة الأهلي المنتظرة.. نورشيلاند يفعّل بند شراء إبراهيم عادل رسميًا

أعلن نادي نورشيلاند الدنماركي، اليوم الجمعة، تفعيل بند شراء المصري إبراهيم عادل جناح الفريق بشكل رسمي من الجزيرة الإماراتي.

وعبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال نورشيلاند: "بعد فترة إعارة من يناير/كانون الثاني الماضي، تم تفعيل خيار الشراء الذي كان جزءًا من الاتفاقية مع الجزيرة الإماراتي".

تجدر الإشارة إلى أن الفريق الدنماركي كان قد استعار إبراهيم عادل في يناير/كانون الثاني الماضي من الجزيرة الإماراتي مع وجود بند شراء مقابل 2 مليون دولار ليبقى في نورشيلاند حتى 2029.

وكان إبراهيم عادل قد انضم إلى الجزيرة مطلع الموسم قادمًا من بيراميدز المصري، والذي فاز معه بلقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

وفي الآونة الأخيرة، ارتبط اسم إبراهيم عادل بإمكانية الانتقال إلى الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل مساعي النادي لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

ووفقًا لما أوردته تقارير صحفية مصرية، فإن إدارة الأهلي كانت تدرس التحرك بجدية لضم اللاعب، ضمن خطة تهدف لتعزيز الخيارات الهجومية، استعدادًا لتجديد دماء الفريق في الموسم المقبل.

التقارير أشارت إلى أن الأهلي لم يدخل بعد في مفاوضات رسمية، لكنه قام بجس نبض اللاعب عبر وسطاء خلال الفترة الماضية، في خطوة تمهيدية لاستكشاف إمكانية إتمام الصفقة.

في المقابل، أبدى اللاعب ترحيبًا مبدئيًا بفكرة الانتقال إلى القلعة الحمراء، لكن تقارير متقاطعة أشارت إلى وجود بعض العقبات المحتملة، من بينها المطالب المالية المرتفعة للاعب، والتي قد تمثل تحديًا أمام إتمام الصفقة.