وزير الدفاع الإسرائيلي يهاجم لامين جمال بعد رفعه علم فلسطين

انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، نجم فريق برشلونة الإسباني لامين جمال، عقب تلويحه بعلم فلسطين خلال احتفالات فريقه بلقب الدوري، متهماً إياه بالتحريض ضد إسرائيل وتعزيز الكراهية.

وكان لامين جمال (18 عاماً) قد رفع علم فلسطين خلال وجوده داخل الحافلة المكشوفة التي جابت مدينة برشلونة برفقة زملائه في الفريق، قبل أن ينشر لقطات من الاحتفال بما فيها صورة تلويحه بالعلم في حسابه على "إنستغرام" الذي يتابعه أكثر من 42 مليون شخص.

وزير الدفاع الإسرائيلي يهاجم لامين جمال

وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر حسابه في منصة إكس منتقداً اللاعب الشاب: "اختار لامين جمال التحريض ضد إسرائيل وتعزيز الكراهية بينما يقاتل جنودنا منظمة حماس الإرهابية، التي ذبحت واغتصبت وأحرقت وقتلت الأطفال والنساء وكبار السن اليهود في 7 أكتوبر/تشرين الأول"، على حد زعمه.

وأضاف: "من يدعم هذا النوع من الرسائل يجب أن يسأل نفسه: هل يعتبر هذا عملاً إنسانياً؟ هل هذا أخلاقي؟".

وأشار كاتس إلى أنه لن يلتزم الصمت أمام ما وصفه بـ"التحريض ضد إسرائيل وضد الشعب اليهودي"، داعياً نادي برشلونة إلى النأي بنفسه عن هذه الأحداث، وأن يوضح بشكل لا لبس فيه أنه لا مكان "للتحريض أو لدعم الإرهاب"، وفق قوله.

دعم إسباني لنجم برشلونة

ولقي تصرف لامين جمال مباركة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي جدد موقف بلاده الداعم لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، وذلك في تعليقه على الجدل الذي أثاره جوهرة برشلونة.

وقال سانشيز في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس رداً على سؤال بشأن رفع لامين جمال للعلم الفلسطيني: "إن فلسطين تملك كل الحق في الوجود"، مذكراً أن بلاده سبق لها الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية.

وأدان سانشيز "الإبادة الجماعية" التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي وحكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، في قطاع غزة، كما رفض الاستيطان في الضفة الغربية ووصفه بأنه "احتلال غير قانوني".

إعلان

في الأثناء، أشاد غابرييل روفيان النائب عن حزب اليسار الجمهوري الكتالوني في البرلمان الإسباني، بالتأثير الإيجابي الذي أحدثه نجم برشلونة الشاب برفعه العلم الفلسطيني.

ونشر روفيان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "يمتلك لامين جمال 42 مليون متابع على إنستغرام، وله تأثير هائل على ملايين الأشخاص الآخرين حول العالم".

وأضاف: "ربما انتقل بعض هؤلاء اليوم من حالة اللامبالاة إلى التنديد بالإبادة الجماعية في غزة، فقط لأنه رفع علم فلسطين".

وختم روفيان: "سواء أعجب ذلك البعض أم لم يعجبهم، فلنحتفِ بذلك. لقد أحسن لامين صنعاً".