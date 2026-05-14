حفل تاريخي غير مسبوق.. الفيفا يكشف هوية نجوم عرض ما بين شوطي نهائي المونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ستشهد عرضا فنيا بين شوطيها سيقدمه نجوم مثل مادونا وشاكيرا وفريق "بي تي إس".

وللمرة الأولى في تاريخ نهائي كأس العالم، سيقام عرض غنائي على طريقة "سوبر بول" بين شوطي المباراة التي ستقام يوم 19 يوليو/تموز المقبل في ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي.

وأوضح (فيفا) أن العرض سيدعم صندوقه العالمي الخاص بتطوير التعليم، والذي يجمع 100 مليون دولار لمساعدة الأطفال على التعلم ولعب كرة القدم.

وقال السويسري جياني إنفانتينو، رئيس (فيفا)، إن الحفل "سيجمع بين كرة القدم والموسيقى في أكبر حدث رياضي لهدف خاص للغاية".

وأضاف عبر حسابه على منصة تبادل الصور "إنستغرام": "كل طفل لديه الحق في الحلم، ومعا سنحاول جعل ذلك حقيقيا".

وسيشرف على الحفل، كريس مارتن، عضو فريق "كولدبلاي".

وتشتهر "سوبر بول" الشهيرة لكرة القدم الأمريكية بالعرض الغنائي بين شوطي المباراة والتي تجذب أفضل النجوم في كل عام، وفي العام الحالي تواجد المغني البورتوريكي باد باني.

ومن بين النجوم الذين شاركوا في ذلك العرض على مدار سنوات، كان مايكل جاكسون وبول مكارتني وفريق "رولينغ ستونز" ومادونا وبرينس وبروس سبرينغستين وريانا.