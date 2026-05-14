إنذار مونديالي من قلب أمريكا.. ميسي يتألق في ليلة الأهداف الثمانية

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه بتسجيله هدفين ليقود إنتر ميامي لتحويل تأخره إلى فوز بنتيجة 5-3 على سينسيناتي في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وكان ميسي على أعتاب تسجيل "هاتريك" لكن هدفه الثالث احتُسب هدفا ذاتيا لحارس المنافس، رومان سيلينتانو، بعدما ارتدت الكرة من القائم واصطدمت به قبل أن تتجاوز خط المرمى.

تألق ميسي قبل المونديال

ويأتي تألق ميسي قبل أقل من شهر على انطلاق بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، علما أنه تصدر القائمة الأولية الموسعة للمنتخب الأرجنتيني المشاركة في المونديال والتي تضم 55 لاعباً.

وافتتح ميسي التسجيل في منتصف الشوط الأول بعدما اصطدمت به كرة مُبعدة من مات ميازجا وارتدت إلى داخل الشباك.

ونجح كيفن دينكي في التعادل لأصحاب الأرض من ركلة جزاء قبل 4 دقائق من نهاية الشوط الأول بعدما ارتُكب خطأ.

وتقدم سينسيناتي بعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني عندما وصل بافيل بوتشا إلى المرمى دون رقابة عند القائم البعيد، ثم تعادل ميسي لفريقه بعد 6 دقائق بعد سلسلة من التمريرات.

وأعاد إيفاندر التقدم لسينسيناتي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد نحو ساعة من زمن المباراة، لكن البديل ماتيو سيلفيتي توغل من الجبهة اليسرى وسجل هدف التعادل قبل 11 دقيقة من النهاية.

واستغل جيرمان بيرتيرامي تصادماً بين أحد المدافعين والحارس سيلينتانو ليسجل هدف التقدم لميامي قبل 6 دقائق من نهاية المباراة.

وكان لدى ميامي متسع من الوقت لتسجيل الهدف الخامس، حيث حوّل ميسي عرضية سيلفيتي لتصطدم الكرة بالقائم، ثم ترتد من سيلينتانو الذي كان ساقطاً على الأرض، وتسكن الشباك.

وبهذا الفوز، يحتل إنتر ميامي المركز الثاني في القسم الشرقي من الدوري الأمريكي بفارق نقطتين عن المتصدر ناشفيل.