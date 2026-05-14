منتخب إيران عالق بانتظار التأشيرات وضمانات مشاركته في كأس العالم

قال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم الخميس إنه لم تصدر حتى الآن أي تأشيرات للمنتخب الوطني كي يسافر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم 2026، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) عن رئيس الاتحاد مهدي تاج قوله: "سنعقد غداً أو بعد غد اجتماعاً حاسماً مع فيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم). عليهم أن يعطونا ضمانات، لأن مسألة التأشيرات لم تُحل بعد".

منتخب إيران بانتظار التأشيرات

وأضاف: "لم نتلق أي كشف من الطرف الآخر حول هوية الذين مُنحت لهم التأشيرات. لم تصدر أي تأشيرات حتى الآن".

وبحسب تاج، كان من المتوقع أن يسافر اللاعبون إلى العاصمة التركية أنقرة لأخذ البصمات في إطار إجراءات الحصول على التأشيرة، مضيفاً: "يتعين على اللاعبين السفر إلى أنقرة لأخذ البصمات، لكننا نحاول ترتيب إجراء ذلك في أنطاليا حتى لا تكون هناك حاجة للسفر إلى أنقرة".

وتخوض إيران حرباً مع الولايات المتحدة وإسرائيل منذ 28 فبراير/شباط طالت تداعياتها دول الخليج العربي، رغم سريان وقف إطلاق نار هش منذ 8 أبريل/نيسان.

أدوات ضغط سياسي

وكتب كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية على منصة إكس: "لا ينبغي أن تتحول التأشيرات، والدخول، والإقامة، والنقل، وحضور الممثلين الرسميين، والظروف التشغيلية للمباريات إلى أدوات للضغط السياسي أو المعاملة الانتقائية ضد أي منتخب وطني".

ورأى غريب آبادي أن فيفا يتحمل بدوره مسؤولية مستقلة: "إذا لم تتمكن الجهة المنظمة من ضمان دخول جميع المنتخبات المتأهلة، بما في ذلك إيران، إلى الدولة المضيفة دون تمييز أو قيود، والمنافسة في ظروف متساوية، فإن مصداقية كأس العالم نفسها ستتضرر. إن الطابع العالمي لكأس العالم يتنافى مع الانتقائية السياسية".

إعلان

وأقامت إيران الأربعاء حفلاً لتوديع المنتخب الوطني استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وسيكون مقر المنتخب الإيراني، المعروف بـ"تيم ملّي"، في توكسون بولاية أريزونا خلال نهائيات كأس العالم.

ويفتتح الإيرانيون مشوارهم في البطولة بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجلوس في 15 يونيو/حزيران، قبل أن يلاقوا بلجيكا ومصر في المجموعة السابعة.