نجل الجزائري بلومي يصنع التاريخ في دوري البطولة الإنجليزية

نجح الدولي الجزائري محمد بلومي في خطف الأضواء وقيادة فريقه هال سيتي إلى نهائي ملحق الصعود "البلاي أوف" للبريميرليغ، بعد فوز مستحق على ميلوول بهدفين نظيفين في عقر داره.

بعد شوط أول غلبت عليه الحسابات الفنية، كسر ابن الأسطورة لخضر بلومي الجمود بجودة افتقدها هال سيتي طوال مباراة الذهاب؛ إذ انطلق من الجهة اليمنى مخترقاً دفاعات الخصم، ليطلق قذيفة يسارية مقوسة في الدقيقة 65 اصطدمت بالقائم واستقرت في الشباك.

رقم قياسي لبلومي

لاحقاً تحول بلومي إلى مهندس للانتصار؛ إذ استعاد الكرة في منتصف الملعب قبل أن يمررها إلى زميله البديل جو جيلهاردت داخل منطقة جزاء ميلوول الذي أودعها الشباك محرزاً ثاني أهداف هال سيتي.

ووفقاً لأوبتا، أصبح بلومي بهذه التمريرة الحاسمة أول لاعب بديل يسجل ويصنع هدفاً في مباراة فاصلة في دوري كرة القدم الإنجليزية منذ ستيفن دوبي لاعب بلاكبول ضد نوتنغهام فورست في عام 2010.

وأنقذ هذا الهدف فريق هال من نهاية متوترة، إذ تمكنوا من حسم المباراة بسهولة تامة ليحجزوا مقعدهم في نهائي التصفيات المؤهلة للدوري الممتاز لأول مرة منذ عام 2016.