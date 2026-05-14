شاهد.. مانشستر سيتي يبقي على آماله في المنافسة على لقب البريميرليغ

حافظ مانشستر سيتي على آماله في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي غاب عن خزائنه في الموسم الماضي.

وحقق مانشستر سيتي انتصاراً ثميناً ومستحقاً 3-0 على ضيفه كريستال بالاس، الأربعاء، في المباراة المؤجلة من المرحلة الـ31، التي أقيمت بينهما على ملعب الاتحاد، معقل الفريق السماوي.

وافتتح النجم الغاني أنطوان سيمينيو التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 32.

وأضاف زميله المصري عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 40، علماً بأن الهدفين جاءا من صناعة فيل فودين، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

وفي الشوط الثاني، عزز البرازيلي سافينيو تقدم مانشستر سيتي، عقب تسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 84.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 77 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين أمام أرسنال، الذي لا يزال يتربع على القمة، مع تبقي مرحلتين على نهاية المسابقة.

في المقابل، توقف رصيد كريستال بالاس، الذي يستعد لمواجهته المرتقبة مع رايو فاييكانو الإسباني في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، يوم 29 مايو/أيار القادم، عند 44 نقطة في المركز الخامس عشر.