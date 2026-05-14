رعاية سعودية لمونديال 2026.. صندوق الاستثمارات العامة يوقع شراكة تاريخية مع الفيفا

وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الخميس عقد شراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ليصبح راعيا لكأس العالم المقررة بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز المقبلين في أمريكا الشمالية، في خطوة إضافية ضمن السياسة الرياضية للمملكة استعدادا لاستضافة المونديال عام 2034.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك كأس العالم 2026 -النسخة الأولى من البطولة التي تضم 48 فريقا- في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز المقبلين.

وقال كل من صندوق الاستثمارات العامة والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن الشراكة تشمل دعم المبادرات في جميع أنحاء العالم والتي تشمل برامج القاعدة الشعبية وكرة القدم للشبان والنساء ومشاريع التعليم والجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية والخبرة الفنية.

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل مالية أو أنشطة محددة.

وقال محمد الصياد، رئيس العلامة التجارية المؤسسية في الصندوق، في بيان: "يواصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي تسريع نمو كرة القدم على الصعيد العالمي من خلال توسيع نطاق الوصول إلى اللعبة وصنع فرص تعود بالنفع على اللاعبين والجماهير والمنظومة الكروية الأوسع لكرة القدم".