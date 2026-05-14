سيد إيطاليا هذا الموسم.. إنتر يحقق الثنائية بعد تتويجه بلقب الكأس

ROME, ITALY - MAY 13: Lautaro Martinez of FC Internazionale Milano lifts the Coppa Italia trophy alongside team mates after the team's victory in the Coppa Italia Final match between SS Lazio and FC Internazionale at Stadio Olimpico on May 13, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images)
توج إنتر ميلان بلقب كأس إيطاليا للمرة العاشرة في تاريخه (غيتي)
Published On 14/5/2026

توج فريق إنتر ميلان بطلاً لكأس إيطاليا لكرة القدم، بعد فوزه الأربعاء على نظيره لاتسيو بنتيجة 2-0 في نهائي البطولة.

وسجل المونتينيغري آدم ماروشيتش لاعب لاتسيو هدف تقدم إنتر، في مرمى فريقه بطريق الخطأ في الدقيقة 14، وأضاف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 35.

وعزز الأرجنتيني الدولي رصيده كثالث الهدافين التاريخيين لإنتر ميلان برصيد 175 هدفاً في كل البطولات، ويطارد رقم صاحب المركز الثاني أليساندرو ألتوبيلي الذي سجل 209 أهداف.

لاوتارو مارتينيز يرفع لقب كأس إيطاليا (رويترز)

وثأر إنتر ميلان من خسارته، أمام نفس الفريق لاتسيو في نهائي نسخة 1999-2000، والتي كان الأخير قد فاز فيها بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين، حينما كانت البطولة تقام بنظام الذهاب والإياب.

وجاء تتويج إنتر بلقب الكأس للمرة العاشرة في تاريخه، بعد أيام قليلة من تحقيقه لقب الدوري الإيطالي ليحصد الثنائية المحلية.

ويعد هذا اللقب هو العاشر للإنتر لينفرد بوصافة سجل أكثر الأندية تتويجاً بالكأس، بعد يوفنتوس (15 لقباً)، ويفض الشراكة مع روما الذي يمتلك 9 ألقاب.

أما لاتسيو فتعد هذه هي المرة الرابعة التي يحل فيها وصيفاً لبطل الكأس، علماً بأنه وصل للنهائي 10 مرات فاز في 7 منها.

المصدر: الألمانية

