شاهد.. سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي للمرة الخامسة تواليا

واصل باريس سان جيرمان فرض هيمنته على لقب بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم في السنوات الأخيرة، بعدما توج بالمسابقة هذا الموسم، وذلك للمرة الـ14 في تاريخه.

وحقق سان جيرمان انتصارا ثمينا 2-0 على مضيفه وملاحقه المباشر لانس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ29 للمسابقة، التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب (بولار دولولي).

وافتتح النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة 29.

وأضاف السنغالي براهيما مبايي الهدف الثاني للفريق الضيف، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليمنحا سان جيرمان النقاط الثلاث، التي كانت كافية لحسمه اللقب قبل خوض الجولة الأخيرة للبطولة.

وارتفع رصيد سان جيرمان، الذي حقق فوزه الـ24 في المسابقة هذا الموسم مقابل 4 تعادلات و5 هزائم، إلى 76 نقطة، ليضمن إنهاءه البطولة وهو متربع على القمة.

وتقدم فريق العاصمة الفرنسية بفارق 9 نقاط كاملة أمام أقرب ملاحقيه لانس، الذي بقي في المركز الثاني، الذي ضمن له المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.