خطر صامت وحلول اضطرارية.. هل تقتل الحرارة متعة كأس العالم 2026؟

قبل أقل من شهر واحد على انطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم، تتزايد المخاوف على اللاعبين والجماهير على حد سواء بسبب درجات الحرارة المرتفعة خلال معظم أيام البطولة.

وحذّر خبراء وباحثون في الطقس من أن النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم قد تُقام في ظروف مناخية "غير آمنة"، خاصة في بعض المدن الأمريكية التي تشهد صيفاً شديد الحرارة والرطوبة.

الحرارة تهدد متعة كأس العالم 2026

وأبرزت صحيفة "الغارديان" (The Guardian) البريطانية تقديرات بحثية استندت إلى بيانات مناخية صادرة عن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في الولايات المتحدة، أشارت إلى أن عدداً كبيراً من مباريات البطولة قد تُلعب تحت مستويات مرتفعة من مؤشر الإجهاد الحراري المعروف (WBGT).

ولا يعتمد هذا المؤشر على درجة حرارة الهواء فقط، بل يأخذ أيضاً في الاعتبار الرطوبة وأشعة الشمس المباشرة وسرعة الرياح.

وأضافت أن ما يقرب من 26 مباراة قد تُقام عند حرارة تصل إلى 26 درجة مئوية، وهو ما يُعد تجاوزاً للحد الذي توصي به النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين "فيفبرو" بعده بفرض فترات تبريد إلزامية أثناء المباريات.

وذهبت التقديرات إلى أبعد من ذلك بالكشف عن أن "بعض المباريات قد تُقام في مستويات أخطر تهدد سلامة اللاعبين بدنياً".

وأكد ثيودور كيبينغ الباحث المتخصص في مجال الطقس وتغير المناخ في كلية "إمبريال" بلندن، أنه "من المرجح أكثر من عدمه أن تتجاوز درجة الحرارة عتبة الـ28 درجة مئوية في بعض المباريات".

بدورها أوضحت الباحثة جويس كيموتاي أن المناخ في أمريكا الشمالية تغير جذرياً منذ آخر نسخة لكأس العالم أُقيمت هناك عام 1994، مشيرة إلى وجود "خطر حقيقي" يتمثل في إقامة مباريات ضمن ظروف قد تكون غير آمنة للاعبين والجماهير رغم الإجراءات التنظيمية المتخذة.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 28 في 5 مباريات، كما تشير البيانات إلى وجود احتمال بنسبة 1 إلى 4 بأن تُلعب مباراة واحدة على الأقل عند 30 درجة مئوية.

طمأنة الفيفا

وفي ظل هذه المخاوف، حاول الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طمأنة اللاعبين والمشجعين على حد سواء، موضحاً أنه وضع سلسلة من التدابير الوقائية للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة.

وقال متحدث باسم فيفا: "ملتزمون بحماية صحة وسلامة اللاعبين والحكام والجماهير والمتطوعين والموظفين. في الواقع يتم تقييم المخاطر المرتبطة بالمناخ كجزء من التخطيط العام للبطولة وإدارتها بالتنسيق الوثيق مع المدن المضيفة وسلطات الملاعب والهيئات الوطنية".

وأضاف: "عندما تشير التوقعات إلى ارتفاع درجات الحرارة، بل وتجاوز الحد المطلوب، سيُسمح للمشجعين بإحضار زجاجة ماء واحدة مغلقة، كما ستوفر الملاعب إمكانيات تبريد إضافية بما في ذلك المناطق المظللة، وأنظمة الرذاذ، وحافلات التبريد، وتوسيع توزيع المياه"، وهو أمر لم يكن موجوداً مسبقاً وفق الصحيفة.

وزاد المتحدث باسم فيفا: "كما سيتم تكييف دورات العمل والراحة للموظفين والمتطوعين وفقاً لذلك، إلى جانب تعزيز الجاهزية الطبية الأولية عبر مسارات واضحة للفرز والتعامل مع حالات الاشتباه بالإصابة بأمراض الحرارة. ويتم توسيع هذه التدابير بشكل ديناميكي بناء على الظروف الفعلية قبل وأثناء كل مباراة".

خطر الملاعب المكشوفة

ورغم هذه الإجراءات ترى "الغارديان" أن المخاوف لا تزال قائمة خاصة في بعض الملاعب المكشوفة في مقدمتها ملعب ميامي، الذي سيستضيف مباريات في أجواء يتوقع أن تكون "خانقة" حتى خلال ساعات المساء.

بدوره يرى "فيفبرو" أن "فيفا" بدأ يتعامل بجدية أكبر مع المناخ، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ارتفاع درجات الحرارة سيجبر الاتحادات القارية مستقبلاً على إعادة التفكير في جداول البطولات وأماكن إقامتها.

وقال متحدث باسم النقابة الدولية للاعبين المحترفين: "يمكنكم أن تروا بوضوح وجود جهد لمواءمة جدول المنافسات واختيار الملاعب مع المخاوف المتعلقة بصحة اللاعبين، وكذلك بأدائهم".

وتابع: "الدرس الذي ينبغي أن يتعلمه الجميع في صناعة كرة القدم هو أنه مع ازدياد حرارة الكوكب، ستلعب الظروف الحرارية دوراً أكبر في قرارات جدولة البطولات والدوريات مستقبلاً".

وتنطلق بطولة كأس العالم يوم 11 يونيو/حزيران المقبل بمباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا، وتستمر حتى موعد المباراة النهائية يوم 19 يوليو/تموز 2026، المقررة على ملعب ميتلايف بالولايات المتحدة.

ويشارك في النسخة القادمة من المونديال 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة، التي ستُقام في 3 دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.