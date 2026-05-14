لا تدفعوا 15 ألف دولار.. شرط وحيد يضمن لمشجعي تونس والجزائر دخول أمريكا

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستخفف من قيودها المتعلقة بفرض ودائع مالية على طالبي التأشيرات من بعض المشجعين الراغبين في السفر لحضور مباريات كأس العالم.

في إطار أحد الإجراءات التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب ضمن حملته لتشديد سياسة الهجرة، بدأت الولايات المتحدة بطلب مبالغ مالية تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار من مواطني 50 دولة نامية مقابل الحصول على تأشيرة دخول، على أن تُسترد هذه المبالغ عند عودتهم إلى بلدانهم.

إلغاء شرط الوديعة

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستعفي أعضاء المنتخبات المشاركة في مباريات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة من شرط الودائع المالية، إضافة إلى المشجعين من الدول المتأهلة الذين يملكون تذاكر فعلية والمسجلين ضمن نظام أولوية مخصص لتأشيرات الدخول.

وقالت مورا نامدار، مساعدة وزير الخارجية لشؤون القنصليات: "نظل ملتزمين بتعزيز أولويات الأمن القومي الأمريكي، مع تسهيل السفر المشروع لبطولة كأس العالم المقبلة".

وأضافت أن إدارة ترامب تسعى إلى تنظيم "أكبر وأفضل نسخة من كأس العالم في تاريخ فيفا".

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان: "إن إعلان وزارة الخارجية الأمريكية اليوم يعكس بشكل إضافي تعاوننا المستمر مع الحكومة الأمريكية وخلية العمل التابعة للبيت الأبيض الخاصة بكأس العالم، من أجل تنظيم حدث عالمي ناجح، يحطم الأرقام القياسية ويظل في الذاكرة".

تشمل قائمة الدول الخمس المتأهلة إلى كأس العالم والتي يُطلب من مواطنيها دفع ودائع تأشيرة كلا من الجزائر والرأس الأخضر وساحل العاج والسنغال وتونس.

كما تشمل البلدان الأخرى التي تأهلت لكأس العالم وتواجه قيود دخول شبه كاملة إلى الولايات المتحدة، هايتي، أفقر دولة في نصف الكرة الغربي، وإيران التي تعرضت لهجوم عسكري من الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط.

إجراءات التدقيق على الزوار

كما وسعت إدارة ترامب بشكل كبير إجراءات التدقيق على الزوار القادمين من دول غربية حليفة، حيث بات يُطلب منهم منح السلطات الأمريكية إمكانية الاطلاع على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهرت دراسة أجراها مكتب "مندوزا" للمحاماة أن هايتي قد تخوض مبارياتها في كأس العالم من دون حضور يُذكر من مشجعيها، بسبب القيود المفروضة على السفر.

وأضافت الدراسة أن مبلغ 15 ألف دولار، المفروض كوديعة تأشيرة على مواطني الدول الخمس المتأثرة، يعادل في بعض الحالات نحو ثلاثة أعوام من الدخل المتوسط.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس العالم في 11 يونيو/حزيران، وتُقام بشكل مشترك بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة.