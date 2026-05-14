خليفة صلاح في ليفربول.. وافد جديد للبريميرليغ سعره 100 مليون يورو

يسعى ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الماضي، إلى تعويض رحيل نجمه المصري محمد صلاح من خلال التعاقد مع لاعب شاب.

وأعلن صلاح (33 عاما) في وقت سابق رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، بعد 9 سنوات تألق خلالها بألوان "الريدز" وقاده للفوز بجميع الألقاب الممكنة.

خليفة صلاح في ليفربول

وأكد موقع "غيف مي سبورت" (GiveMeSport) البريطاني أن إدارة ليفربول تراقب لاعبا شابا، لم يمر على انضمامه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز سوى أشهر قليلة جدا، في إطار سعيها للاستعداد لمرحلة ما بعد صلاح.

ويتعلق الأمر بالبرازيلي ريان روشا لاعب بورنموث، الذي انضم إلى الفريق في يناير/كانون الثاني الماضي قادمًا من فاسكو دي غاما بصفقة بلغت 28.5 مليون يورو (نحو 30.8 مليون دولار).

وخطف الشاب ريان الأضواء بسرعة في الدوري الإنجليزي، إذ سجل 5 أهداف وصنع اثنين في 13 مباراة، ليعوض بسهولة الفراغ الذي تركه أنطوان سيمينيو الذي رحل في الميركاتو الشتوي الماضي إلى مانشستر سيتي.

ووقع ريان البالغ من العمر 19 عاما عقدا يربطه مع بورنموث لمدة 5 مواسم ونصف مع وجود شرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو (نحو 108 ملايين دولار).

ورغم العلاقة الجيدة التي يتمتع بها مسؤولو ليفربول مع نظرائهم في بورنموث، إلا أن إقناع الأخير بالتخلي عن ريان يبدو أمرا صعبا للغاية وفق الموقع ذاته.

ومع ذلك فإن وجود الشرط الجزائي في عقده قد يمنح ليفربول القدرة على تجاوز قرار بورنموث إذا أراد، وقد أبدى بالفعل اهتمامه بجلب اللاعب إلى أنفيلد.

مواصفات ريان

وينظر الموقع إلى ريان على أنه لاعب "فتاك وموهبة كبيرة قادرة على إحداث الفارق فورا"، لكن مع سعي ليفربول إلى العودة إلى المنافسة على لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، يجعل من المسؤولية الملقاة على عاتق اللاعب "أكبر وأصعب".

ويحتل ليفربول حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 59 نقطة، قبل جولتين من نهاية المسابقة.

لاعبون آخرون على رادار ليفربول

ولا يُعد ريان اللاعب الوحيد الموجود على رادار المدرب الهولندي آرني سلوت، إذ أكد موقع "ذا أثلتيك" (The Athletic) البريطاني أن ليفربول يراقب وضعية لاعبين آخرين من بينهم أسماء من العيار الثقيل، رغم صعوبة المهمة.

ويتعلق الأمر بالفرنسي مايكل أوليسي لاعب بايرن ميونخ، والفرنسي برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان، والتركي كينان يلدز لاعب يوفنتوس، والإنجليزي أنتوني غوردون لاعب نيوكاسل يونايتد، والغاني محمد قدوس لاعب توتنهام هوتسبير وآخرين.