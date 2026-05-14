515 يوماً و100 نقطة.. خسائر بالجملة لبرشلونة بعد سقوطه أمام ألافيس

فوّت برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم فرصة تحقيق 3 أرقام قياسية بعد خسارته المفاجئة أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس.

وبعد أيام قليلة من حسم لقب الليغا رسميا، سقط برشلونة أمس أمام ديبورتيفو ألافيس 0-1 في المباراة التي جرت على ملعب مينديزوروزا لحساب الجولة الـ36 من المسابقة.

وكان الرقم القياسي الأكثر لفتًا للانتباه الذي خسره برشلونة بالنظر إلى طول مدته، هو سلسلة المباريات المتتالية التي سجّل خلالها الفريق في الدوري المحلي.

وفشل برشلونة في هز شباك منافسيه في الليغا للمرة الأولى منذ نحو 515 يومًا وفق ما ذكرت صحيفة "آس" (AS) الإسبانية.

وتعود آخر مرة لم يهز فيها لاعبو برشلونة الشباك إلى يوم 15 ديسمبر/كانون الأول 2024، حينما خسر الفريق الكتالوني مباراته ضد ضيفه ليغانيس بهدف دون رد ضمن الجولة الـ17 من موسم 2024-2025 على ملعب مونتجويك الأولمبي.

ومنذ ذلك اليوم خاض برشلونة 56 مباراة متتالية في الليغا نجح خلالها في هز الشباك إلى أن عجز عن ذلك أمام ألافيس، ليقف الفريق على بُعد 7 مباريات من معادلة الرقم القياسي البالغ 63 مباراة متتالية.

ويملك برشلونة الرقم المذكور الذي حققه بقيادة مدربيه السابقين بيب غوارديولا وخلفه تيتو فيلانوفا في الفترة بين فبراير/شباط 2012 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2013 وفق بيانات الموقع الرسمي للنادي الكتالوني.

وتُعد هذه المباراة الرابعة لبرشلونة التي يفشل فيها في تسجيل أهداف هذا الموسم بجميع البطولات، اثنتين منها أمام فريق واحد.

المباريات التي فشل فيها برشلونة في تسجيل أهداف هذا الموسم بجميع البطولات:

تشيلسي 3-0 برشلونة (الجولة الـ5 من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا).

أتلتيكو مدريد 4-0 برشلونة (ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا).

برشلونة 0-2 أتلتيكو مدريد (ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال).

ديبورتيفو ألافيس 1-0 برشلونة (الجولة الـ36 من الليغا).

حلم الـ100 نقطة

أمر آخر فشل برشلونة في تحقيقه بفعل الخسارة أمس، وهو تكرار إنجاز الوصول إلى حاجز الـ100 نقطة، والذي سبق له أن حدث مرتين في الليغا من قبل.

إعلان

ففي أحسن الأحوال فإن برشلونة سيصل إلى 97 نقطة إن فاز في المباراتين المتبقيتين، ما يعني أن الفريق لن يكرر إنجاز ريال مدريد في موسم 2011-2012، والإنجاز الذي حققه "البلوغرانا" بقيادة تيتو فيلانوفا في الموسم التالي.

كذلك بات من الصعب أيضًا على برشلونة الوصول إلى 100 هدف في الليغا للمرة العاشرة في تاريخه، إذ يحتاج إلى تسجيل 9 أهداف في آخر مباراتين لتحقيق ذلك وفق ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo).

سلسلة الانتصارات المتتالية

أما الرقم الثالث الذي فقده برشلونة بعد الخسارة أمام ديبورتيفو ألافيس، فهو سلسلة الانتصارات المتتالية التي توقفت عند 11 فوزًا.

الانتصارات الـ11 المتتالية التي حققها برشلونة في الليغا:

برشلونة 3-0 ليفانتي (الجولة الـ25).

برشلونة 4-1 فياريال (الجولة الـ26).

أتلتيك بيلباو 0-1 برشلونة (الجولة الـ27).

برشلونة 5-2 إشبيلية (الجولة الـ28).

برشلونة 1-0 رايو فاييكانو (الجولة الـ29).

أتلتيكو مدريد 1-2 برشلونة (الجولة الـ30).

برشلونة 4-1 إسبانيول (الجولة الـ31).

برشلونة 1-0 سيلتا فيغو (مقدمة من الجولة الـ33).

خيتافي 0-2 برشلونة (مؤخرة من الجولة الـ32).

أوساسونا 1-2 برشلونة (الجولة الـ34).

برشلونة 2-0 ريال مدريد (الجولة الـ35).

وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية يبلغ 16، وهو الذي حققه برشلونة نفسه في موسم 2010-2011 بقيادة مدربه الأسبق بيب غوارديولا.

التحدي الوحيد المتبقي لبرشلونة

ويتبقى أمام برشلونة تحدٍ وحيد ما زال قائمًا وهو تحقيق العلامة الكاملة من الانتصارات على أرضه خلال موسم كامل.

وحقق برشلونة حتى الآن 18 انتصارًا على ملعبه، وإن فاز على ضيفه ريال بيتيس يوم الأحد المقبل في المباراة المقررة على ملعب كامب نو، ضمن الجولة الـ37 فإنه سيحقق الهدف المذكور.

وتجمد رصيد برشلونة البطل عند 91 نقطة بينما رفع ألافيس حصيلته إلى 40 نقطة وضعته في المركز الخامس عشر، ورغم ذلك ما زال على مقربة من دائرة الهبوط.