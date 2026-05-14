أنشيلوتي يعلق على انهيار ريال مدريد وعودة مورينيو المحتملة

أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل والمدرب السابق لريال مدريد، دعمه لعودة جوزيه مورينيو إلى سانتياغو برنابيو للإشراف على النادي الملكي.

وغادر أنشيلوتي ريال مدريد ليتولى تدريب منتخب البرازيل في مايو/أيار 2025، ليخوض بذلك أول تجربة تدريبية دولية له، وليصبح أول مدرب غير برازيلي يقود المنتخب الوطني.

ومدد المدرب الإيطالي عقده اليوم مع منتخب "السامبا" حتى عام 2030 قبل انطلاق كأس العالم.

أنشيلوتي يرحب بمورينيو

ففي خضم أزمة فنية تعصف بأروقة "سانتياغو برنابيو"، برز أنشيلوتي كأحد أهم الأصوات الداعمة لعودة جوزيه مورينيو لقيادة دفة النادي الملكي.

وقال أنشيلوتي في حوار مع موقع "ذا أثلتيك" (The Athletic): "عودته إلى ريال مدريد تسعدني للغاية. بإمكانه تقديم أداء رائع، كما كان يفعل دائما في جميع الأندية التي دربها".

أنشيلوتي يعلق على انهيار ريال مدريد

ولم يخفِ أنشيلوتي خيبة أمله من موسم الفريق، واعترف قائلاً: "لم يكن موسماً جيداً".

في السنوات الأخيرة، برز أنشيلوتي كأحد الشخصيات الرئيسية القادرة على الحفاظ على وحدة غرفة ملابس ريال مدريد خلال أصعب الأوقات.

وعندما سئل عن كيفية تعامله مع هذا الكم من اللاعبين ذوي الشخصيات المتعددة وبناء فريق فائز بالبطولة، أوضح المدرب فلسفته قائلاً: "كالمعتاد، حاولت أن أبني علاقة مع الشخص وليس مع اللاعب لأنك في النهاية شخص. أنت مجرد شخص يلعب كرة القدم. هذا واضح في ذهني".

وأضاف: "يحتاج ريال مدريد إلى وقت لإعادة البناء".

كما علق المدرب الإيطالي على التحول الجيلي الذي يشهده ريال مدريد بعد رحيل أساطير مثل كاسيميرو، وتوني كروس، ولوكا مودريتش، وكريم بنزيمة، وناتشو فرنانديز: "يحتاج الجيل الأكبر سناً من اللاعبين إلى إعادة بناء. كان جو الفريق مهماً للغاية، وقد نبع من هؤلاء اللاعبين الذين امتلكوا شخصية أقوى، وحضوراً أقوى، وقيادة أقوى".

وأضاف: "يحتاج ريال مدريد إلى وقت لإعادة بناء ذلك الجو الذي جلب لهم كل هذا النجاح. الأمر لا يقتصر على الجودة الفنية فحسب، بل يتطلب النجاح أيضاً إيجاد توازن جيد".