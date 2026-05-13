"هبوطكم مصلحة عامة".. لماذا يتمنى عمدة لندن نهاية كارثية لتوتنهام؟

فجّر عمدة لندن صادق خان موجة من الجدل الكبير بعد تصريحاته الأخيرة التي كشف فيها عن هوية الفريق اللندني الذي يفضّل هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".

وقبل جولتين من النهاية، انحسر صراع البقاء في "البريميرليغ" بين الفريقين اللندنيين توتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد، بعد هبوط وولفرهامبتون وبيرنلي على التوالي في انتظار الفريق الثالث الذي سيرافقهما.

عمدة لندن يتمنى هبوط توتنهام

وأكد خان في تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية أنه يفضّل هبوط توتنهام هوتسبير، لاعتبارات مالية تمس سكان العاصمة البريطانية بشكل مباشر.

وقال خان الذي يشغل منصب عمدة لندن منذ عام 2016: "العمدة السابق بوريس جونسون أبرم أسوأ صفقة يمكن تخيلها. بالنسبة لوست هام يونايتد كانت صفقة القرن، إذ منحهم هذا الملعب الرائع لمدة 100 عام تقريبا بمقابل مالي قليل".

وأضاف: "إذا هبط وست هام يونايتد فقد نخسر نحن دافعي الضرائب ومجلس المدينة، ما يصل إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني (نحو 3.1 ملايين دولار) سنويا".

وأتم خان: "لذلك أقول لسكان لندن الذين لا يشجعون توتنهام هوتسبير، ربما عليكم تشجيع وست هام لأن دافعي الضرائب سيتحملون الخسارة إذا هبط الأخير".

وأوضحت الصحيفة أن هيئة لندن الكبرى (GLA) تتحمّل تكاليف تشغيل ملعب لندن الأولمبي الذي يخوض وست هام يونايتد مبارياته عليه، بالكامل.

وأشارت إلى أن إدارة الهامرز تدفع 4.4 ملايين جنيه إسترليني (نحو 5.5 ملايين دولار) سنويا فقط كإيجار.

وإذا هبط وست هام يونايتد إلى "التشامبيونشيب" فإن الفريق سيلعب على أرضه 23 مباراة على الأقل، بدلا من 19 مباراة كان يخوضها في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الأمن والتنظيم وتشغيل الملعب.

ويحتل توتنهام هوتسبير المركز الـ17 في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، متقدما بفارق نقطتين على وست هام يونايتد صاحب المركز الـ18.

إعلان

ويرى موقع "غيف مي سبورت" (GiveMeSport) البريطاني أن فرص بقاء وست هام يونايتد هي الأقوى، على اعتبار أن توتنهام تنتظره مباراتان صعبتان للغاية إحداهما مع إيفرتون الذي ينافس على مقعد أوروبي.

المباريات المتبقية للفريقين في الدوري الإنجليزي بتوقيت مكة المكرمة والدوحة:

الجولة الـ37

نيوكاسل يونايتد – وست هام يونايتد (الساعة 19:30 السبت 16 مايو/أيار 2026).

تشيلسي – توتنهام هوتسبير (الساعة 22:15 الثلاثاء 19 مايو/أيار 2026).

الجولة الـ38 والأخيرة (جميع المباريات تُقام الساعة 17:00 الأحد 24 مايو/أيار 2026)