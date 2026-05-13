تبدأ سرية في سلا وتختتم بنيويورك.. المغرب يخوض 3 مباريات استعدادا لكأس العالم

Soccer Football - CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Semi Final - Nigeria v Morocco - Prince Moulay Abdellah Stadium, Rabat, Morocco - January 14, 2026 Morocco players pose for a team group photo before the match REUTERS/Siphiwe Sibeko
منتخب المغرب يسعى لتكرار مشاركته التاريخية في كأس العالم (رويترز)
Published On 13/5/2026
آخر تحديث: 14:49 (توقيت مكة)

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم أن المنتخب الوطني سيخوض ثلاث مباريات ودية استعدادًا لكأس العالم المقرر أن تنطلق في أمريكا الشمالية الشهر المقبل.

وقال الاتحاد المغربي في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء إن المغرب سيواجه بوروندي في 26 مايو/أيار الجاري على ملعب محمد السادس بسلا في مباراة بدون جمهور حفاظا على سرية المنتخب.

وأضاف أنه سيلعب بعد ذلك مع مدغشقر في 2 يونيو/حزيران بملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، قبل أن يواجه النرويج في 7 يونيو/حزيران بملعب ريد بول أرينا في نيويورك.

وأوقعت قرعة كأس العالم 2026 المغرب، الذي بات أول منتخب أفريقيا وعربيا يبلغ المربع الذهبي في تاريخ النهائيات حين نافس في النسخة الماضية في قطر 2022، إلى جانب البرازيل وهايتي واسكتلندا في المجموعة الثالثة.

وتنطلق النهائيات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في 11 يونيو/حزيران وتستمر حتى 19 يوليو/تموز.

المصدر: رويترز
