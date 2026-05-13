هل يتراجع نوير عن الاعتزال الدولي للمشاركة في كأس العالم؟

أكدت مجلة "كيكر" (Kicker) وجود مناقشات في الدوائر الداخلية للمنتخب الألماني بشأن عودة حارس المرمى المخضرم مانويل نوير للمشاركة مع المنتخب في كأس العالم، وذلك بشكل يتجاوز كثيرا تصريحات المدرب يوليان ناغلسمان.

وأشار تقرير المجلة الألمانية إلى أن نادي بايرن ميونخ على علم بهذه المناقشات.

وكان ناغلسمان ونوير الفائز بكأس العالم 2014 استبعدا فكرة مشاركة الحارس المخضرم في كأس العالم التي ستُقام خلال يونيو/حزيران ويوليو/تموز بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال نوير في برنامج تلفزيوني: "لن أشارك في كأس العالم، ولن أكون جزءا من الفريق بل أتابع كل الأحداث بهدوء من الخارج".

واعتزل نوير اللعب الدولي بعد مشاركته مع منتخب ألمانيا في أمم أوروبا 2024، لكن تألقه بشدة هذا الموسم أثار التساؤلات مجددا حول مشاركته في بطولة جديدة مع منتخب بلاده.

وذكرت "كيكر" أن ناغلسمان سيرسل القائمة الأولية لمنتخب ألمانيا التي تضم 55 لاعبا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الاثنين المقبل، ولم تُعلن هذه القائمة بعد، علما بأنه سيتم تقليصها في 21 مايو/أيار.

وستمثل عودة نوير ضربة قوية لأوليفر باومان حارس مرمى هوفنهايم.

وكان من المتوقع أن يخلف مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى جيرونا المعار من برشلونة، نوير بعد بطولة أمم أوروبا 2024، لكن كثرة الإصابات حرمته من ذلك.

لذا اضطُرَّ ناغلسمان للاعتماد على باومان الذي يأمل أن يكون الحارس الأساسي لمنتخب ألمانيا الذي سيبدأ مشواره في كأس العالم ضمن المجموعة الخامسة التي تضم كوراساو وكوت ديفوار والإكوادور.