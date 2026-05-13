لعنة الإصابات تلاحق نجوم المونديال.. هل يفسد ضغط المباريات كأس العالم؟

بينما تحبس الجماهير أنفاسها انتظاراً لصافرة انطلاق مونديال 2026، تحوّلت الملاعب الأوروبية إلى "حقل ألغام" يهدد أحلام النجوم؛ فبين غيابات تأكدت وصدمت عشاق "السامبا" و"الماكينات الألمانية"، وسباق مرير مع الزمن يخوضه بعض النجوم تبرز صرخات المدربين من "أجندة مباريات" وصفت بالكارثية، باتت تلتهم أجساد اللاعبين قبل الوصول إلى منصة المجد العالمي.

وداهمت الإصابات عدداً من النجوم البارزين مثل الإسباني لامين جمال والمصري محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي والفرنسي كيليان مبابي قبل أسابيع من انطلاق منافسات كأس العالم الشهر المقبل.

من المتوقع أن يكون هذا الرباعي جاهزاً للمشاركة في كأس العالم، بينما لم يحالف الحظ لاعبين آخرين.

لعنة الإصابات تلاحق نجوم المونديال

تأكد غياب الفرنسي هوغو إيكيتيكي لإصابته في وتر أخيل في أبريل/نيسان، التي تستلزم 6 أشهر للتعافي منها، ليغيب عن المونديال الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وربما يمتد غيابه لبداية الموسم المقبل.

وبسبب الإصابات أيضاً سيكون منتخب البرازيل محروماً من جهود الثنائي رودريغو وإيدر ميليتاو، بينما سيخوض منتخب ألمانيا كأس العالم بدون سيرج غنابري بسبب تعرضه لإصابة عضلية خلال التدريبات.

كما سيغيب الإنجليزي بن وايت مدافع أرسنال عن كأس العالم بعد تعرضه لتمزق في الرباط الجانبي للركبة، وأكد النادي اللندني في بيان رسمي أن بن وايت سيغيب عن الملاعب لنهاية الموسم الجاري.

الإصابات وضغط المباريات

وحذر اللاعبون والمدربون من تأثير ضغط المباريات بعد عام من إقامة النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية، بخلاف التوسع في مسابقة دوري أبطال أوروبا خلال الموسمين الأخيرين.

ووصف الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال الإنجليزي ضغط المباريات بأنه "كارثة على اللاعبين".

إعلان

ويبقى اللاعبون مهددين بالإصابات مع اقتراب موعد كأس العالم، وتنافس الأندية على أهم الألقاب في الأسابيع الأخيرة من الموسم في العديد من الدوريات الكبرى.

وتضم قائمة اللاعبين الذين تأكد غيابهم عن كأس العالم بسبب الإصابات أسماء أخرى مثل الأرجنتيني خواكين بانيتشيلي والهولندي تشافي سيمونز

بسبب إصابتهما بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، والثنائي الأمريكي كاميرون كارتر فيكرز، وباتريك أجييمانغ لإصابتهما في وتر أخيل.

بينما تبقى الشكوك مثارة بشأن جاهزية لاعبين آخرين، مثل حارس المرمى الجزائري لوكا زيدان، نجل أسطورة فرنسا زين الدين زيدان، الذي تعرض لإصابة في الوجه نتيجة احتكاك قوي في الملعب الشهر الماضي، بينما لم يعلن نادي توتنهام موعداً لتعافي المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو قائد الفريق، مكتفياً بالتأكيد على غيابه لنهاية الموسم.

كما تعرض الكندي ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونخ لإصابة في أوتار الركبة قبل شهر من مونديال 2026 تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأصيب لاعب الوسط المخضرم لوكا مودريتش بكسر في عظم وجنته الشهر الماضي، لكن من المتوقع أن يكون جاهزاً للمشاركة في كأس العالم، بينما عاد مواطنه يوشكو جفارديول مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي إلى التدريبات في أوائل مايو/أيار بعد غياب دام 4 أشهر بسبب كسر في الساق.

ويغيب المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان عن الملاعب بسبب إصابة في الفخذ الأيمن، بينما أصيب لاعب الوسط الأمريكي جوني كاردوسو بالتواء في الكاحل الأيمن قبل 5 أسابيع من انطلاق كأس العالم في حصة تدريبية لفريقه أتلتيكو مدريد الإسباني.