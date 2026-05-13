لدواعي أمنية.. باريس تلغي "منطقة المشجعين" لنهائي دوري أبطال أوروبا

تراجع رئيس بلدية باريس إيمانويل غريغوار عن إقامة منطقة مخصصة للمشجعين في العاصمة في 30 مايو/أيار المقبل، لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين باريس سان جيرمان وأرسنال الإنجليزي، بعدما أبدت شرطة باريس تحفظها على المشروع، وفق ما أفاد مصدر أمني الأربعاء.

وبحسب المصدر ذاته الذي أكد معلومات نشرتها صحيفة "لو باريزيان" (Le Parisien)، فإن رئيس البلدية الاشتراكي الجديد تخلى عن خطته لإقامة موقع مجاني لنقل المباراة مباشرة، عقب اجتماع عقده الاثنين مع وزير الداخلية لوران نونيز.

وقبل لقائه الوزير، كان غريغوار قد صرح، على هامش مؤتمر صحفي، بأنه "يتفهم تحفظات" شرطة باريس التي أعلنت السبت معارضتها للمشروع.

وقال رئيس البلدية "هذا ليس الوقت المناسب"، في إشارة إلى تزامن المباراة مع عدد من الفعاليات الكبرى المقررة في العاصمة يوم 30 مايو/أيار، بينها حفل للمغنية آيا ناكامورا في "ستاد دو فرانس"، وآخر لمغني الراب دامسو في "لا ديفانس أرينا"، إضافة إلى حفل للفنان بوس في "أكور أرينا"، وهي أحداث ستتطلب انتشارا أمنيا واسعا، بحسب المصدر الأمني.

وأضاف المصدر أن نقل المباراة على شاشة عملاقة داخل ملعب "بارك دي برانس" سيستوجب أيضا تعبئة كبيرة لقوات الأمن.

ورغم تراجعه عن المشروع، دافع غريغوار عن رغبته في تنظيم "فعاليات عامة ومجانية" مستقبلا في العاصمة، على غرار ما كان يفترض أن تكون عليه منطقة المشجعين.

وكانت السلطات قد أوقفت 127 شخصا في منطقة باريس الكبرى عقب فوز سان جيرمان على بايرن ميونخ في نصف النهائي، فيما أصيب 11 شخصا، أحدهم بجروح خطيرة، إضافة إلى تعرض 23 شرطيا لإصابات طفيفة.

وفي العام الماضي، أوقفت قوات الأمن أكثر من 500 شخص عقب الاحتفالات بلقب دوري الأبطال، بعدما شهدت باريس ومدن أخرى أعمال شغب وحوادث متفرقة.

وكان وزير الداخلية الفرنسي نونيز قد أعرب بالفعل عن قلقه من إعلان غريغوار "الأحادي الجانب" في السادس من مايو/أيار، عقب تأهل سان جيرمان إلى النهائي.