خلافات الماضي تتجدد.. كاسياس يعارض تولي مورينيو قيادة ريال مدريد

أثار أسطورة ريال مدريد وحارس المرمى الإسباني السابق إيكر كاسياس الجدل بعد أن أدلى برأيه في الأنباء المتداولة عن احتمالية تولي المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو تدريب ريال مدريد مرة أخرى، الثلاثاء.

وقال كاسياس في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "ليس لدي أي مشكلة مع مورينيو، فأنا أراه محترفا كبيرا، لكنني لا أريده في ريال مدريد، حيث أعتقد أن هناك مدربين آخرين مؤهلين بشكل أفضل لتدريب نادي حياتي. هذا مجرد رأي شخصي، لا أكثر”.

وحظيت تدوينة كاسياس بأكثر من 4 ملايين متابع، وتفاعل معها الآلاف ما بين إعجاب وتعليقات متفاوتة بين مؤيد ومعارض لطرحه.

وقال المحلل الرياضي محمد عواد: "أحترم كاسياس على هذه الصراحة، رأيه الشخصي وفي نفس الوقت يوضح بأن الموضوع لا علاقة له بالماضي"، مضيفا "أعتقد هناك نسبة جيدة من المدريديين لديهم نفس الرأي ويعتقدون أن هناك مدربين أفضل للفريق الموسم المقبل".

وهاجم ناشط آخر، الحارس الإسباني السابق، بقوله: "تصريح كاسياس تتفق أو تختلف، لكنه خبيث جدا وهذا يؤكد أن قدوم مورينيو سيترتب عليه انقسامات من اليوم الأول، هناك حرب من البداية، هذا الجو العام المشحون آخر ما يحتاجه الريال الفترة القادمة”.

ورأى آخرون أن تصريحات كاسياس، تأتي كنوع من رد الاعتبار بسبب الماضي المعروف بينهما والخلافات السابقة التي جمعتهما، عندما أجلس مورينيو كاسياس على مقاعد البدلاء في أوج تألقه، خلال الفترة الأولى من تدريب البرتغالي للفريق الإسباني.

ورغم الأخبار المتداولة في الأيام الأخيرة من الصحافة الإسبانية عن إمكانية عودة مورينيو، لكن حتى اللحظة لم تصدر أي تصريحات رسمية أو تعليقات من إدارة "الملكي" متعلقة بالقرار النهائي من بقاء مدرب ريال مدريد الحالي ألفارو أربيلوا أو مغادرته واستبداله بمدرب آخر.