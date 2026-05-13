خط أحمر وحيد.. هل يقود فابريغاس ابن برشلونة الغريم ريال مدريد؟

كشف الإسباني سيسك فابريغاس مدرب كومو ونجم برشلونة السابق عن موقفه من تدريب الغريم ريال مدريد في المستقبل.

وقال فابريغاس إنه لا يمانع ذلك، رغم ماضيه ناشئا في أكاديمية لا ماسيا التابعة لنادي برشلونة، ثم لاعبا في صفوف الفريق الأول.

وخلال مقابلة أجراها مع إذاعة "كوبي" (Cope) الإسبانية، لم يغلق فابريغاس (39 عاما) الباب أمام إمكانية تدريب ريال مدريد يوما ما، مشددا في الوقت نفسه على أن أولويته في الوقت الراهن تتمثل في مواصلة تطوير مسيرته مدربا.

موقف فابريغاس من تدريب ريال مدريد

وعند سؤاله عن إمكانية تدريب ريال مدريد أجاب فابريغاس: "ليس لدي أي خطوط حمراء في هذا الجانب. الخط الأحمر بالنسبة لي وكنت واضحا بشأنه منذ البداية، هو أنني لا أريد أن أكون مساعدا".

وأضاف: "لدي قناعة بأنني أريد أن أكون المدرب الأول. أما الأمر الآخر (إمكانية تدريب ريال مدريد)، فلم أفكر فيه ولم أقيّمه".

ابن برشلونة

وبدأ فابريغاس مسيرته الكروية في أكاديمية لا ماسيا، قبل أن يرحل عنها إلى أرسنال عام 2003، وبعد 7 سنوات عاد إلى برشلونة (2011) ودافع عن ألوان الفريق الكتالوني لـ3 مواسم، بعدها لعب لأندية تشيلسي وموناكو وكومو الإيطالي الذي اعتزل معه عام 2023.

وبعد عام واحد فقط وبالتحديد في يوليو/تموز 2024 تولى فابريغاس تدريب كومو، ويمتد عقده الحالي مع الفريق حتى صيف عام 2028.

وعن سبب اختياره تدريب كومو قال فابريغاس: "رأيت مشروعا وفرصة ليس فقط لإنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم، بل لبدء القيام بما بدأت أحبه أكثر من اللعب، وهو التدريب".

وأضاف: "أنا مساهم في النادي، ورأيت مشروعا لأبدأ التدريب. لدي عقد وأنا مرتاح جدا، أشعر أنني في مكان يساعدني على التطور وأنا سعيد للغاية".

وعن الحرية في اتخاذ القرارات في كومو أوضح فابريغاس: "أستطيع أن أفعل الأمور بطريقتي، كما أريد"، واصفا التجربة بأنها عملية تعلّم مستمرة بقوله: "الأمر يشبه الذهاب إلى الجامعة كل يوم".

نجاحات مع كومو

وفي موسمه الثاني مع كومو، قاد فابريغاس الفريق لبلوغ نصف نهائي كأس إيطاليا قبل أن يودّع المسابقة أمام إنتر.

إعلان

كما يملك الفريق فرصة تاريخية للتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، إذ يحتل كومو المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 65 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن ميلان صاحب المركز الرابع، وذلك قبل جولتين من نهاية المسابقة.