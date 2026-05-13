غوارديولا يهاجم تقنية الفيديو: يشبه رمي العملة ولا أثق في أي قرار تحكيمي

شبه بيب غوارديولا مدرب مانشستر ⁠⁠سيتي حكم ⁠⁠الفيديو المساعد برمي عملة معدنية، في إشارة إلى تقلب قراراته، مؤكدا أن فريقه مطالب بتقديم أداء ⁠⁠قوي وحاسم لتجنب التأثر بأي قرارات تحكيمية قد لا تصب في صالحه.

وجاءت تصريحات غوارديولا في ⁠⁠ظل الجدل المتجدد حول تقنية الفيديو هذا الأسبوع، عقب إلغاء هدف التعادل المتأخر لوست هام يونايتد أمام أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، في قرار قد يكون مؤثرا على ‌‌سباق اللقب.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل مواجهة ضيفه كريستال بالاس اليوم الأربعاء "الشيء الوحيد الذي يمكننا التحكم فيه هو تقديم أداء أفضل، وهذا ما يجب علينا فعله".

وأضاف "خسرنا نهائيين في كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب قرارات لم تكن بالمستوى المطلوب، حتى مع وجود ⁠⁠تقنية الفيديو. لكن عندما يحدث

ذلك، ⁠⁠فهذا يعني أننا كنا بحاجة لتقديم أداء أفضل، وليس إلقاء اللوم على الحكام أو التقنية".

وتابع "منذ فترة طويلة لم أعد أثق بأي ⁠⁠شيء من هذا القبيل. تعلمت أنه يجب عليك أن تكون في وضع ⁠⁠يسمح لك بتقديم أداء أفضل، ⁠⁠لأنك في النهاية ستلوم نفسك على ما كان عليك فعله، فحكم الفيديو المساعد يشبه إلى حد كبير رمي عملة معدنية".

ويحتل مانشستر سيتي ‌‌المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف أرسنال، مع مباراة مؤجلة لصالح الفريق.

وختم غوارديولا حديثه "سنخوض هذه المباراة، ‌‌ثم ‌‌نواجه بورنموث، قبل اللقاء الأخير أمام أستون فيلا. التركيز الآن على مباراة بالاس، وبعدها سنرى ما سيحدث".